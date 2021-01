Oscar Alejandro Hernández Uscanga Agencia Reforma

CDMX.- Nuevo León será la primera entidad en firmar la adquisición directa de una vacuna contra Covid-19, y lo hará el próximo sábado 23 de enero, afirmó el empresario veracruzano Alejandro Cossío Hernández.

Apenas este viernes, el Presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de Salud emitir un comunicado donde se informe a empresarios y Gobiernos estatales la posibilidad de adquirir dosis certificadas.

Cossío Hernández, quien aseguró tener la exclusividad de distribución de la vacuna del laboratorio Gamaleya en México, Centro y Sudamérica, dijo a REFORMA que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador conocerá la logística de vacunación en su visita a esta entidad.

El preacuerdo de Cossío Hernández, de la empresa Construmedic S.A. de C.V, fue con Sergio Ganem, empresario y enlace del Gobierno estatal con la iniciativa privada.

“Creo en la palabra de Sergio Ganem Velázquez, empresario que además dirige el fideicomiso de Covid en Nuevo León, con quien en la noche pactamos, es un acuerdo entre empresarios y al propio Gobernador se le notificó”, relató en entrevista.

“El señor Presidente estará hoy y mañana en Nuevo León, se dará a conocer el acuerdo, muy interesante el proyecto en Nuevo León, todo en manos del sector empresarial y creo que es lo mejor que le puedo pasar al País”.

Aunque todavía no está autorizada por Cofepris, adelantó que espera que este mismo viernes le den a conocer que la vacuna rusa obtuvo el registro en México.

” Sobre la autorización de Cofepris, ya queda hoy, queda todo”, aseguró.

En Nuevo León, las primeras 500 mil vacunas llegarían el 3 de febrero y para el 24 de febrero se prevé que ya estén entregadas dos millones de dosis, aseguró Cossío Hernández.

Además de la entidad al norte del País, el empresario veracruzano aseguró que tiene muy avanzado un acuerdo de compra con la Ciudad de México, y ha platicado con los Gobiernos de Jalisco, Michoacán y Veracruz.

“Se las ofrecí a mi Estado en Veracruz, allá no les gusta contestarme, no me hablan, ahora no me conoce el señor Cuitláhuac (Gobernador)”, añadió.

Cossío Hernández aseguró que desde el pasado 20 de enero suscribió en Miami, Estados Unidos, un contrato con Cara 7 Inc, operadora oficial de “Open Joint Stock Company Management Company of the Russian Direct Investment Fund (RIDF)”, quien a su vez es la titular de propiedad industrial de la vacuna rusa en la región.

Explicó que tiene por ahora 4 millones de dosis, que sirven para 2 millones de personas, las cuales en caso de venderse en el sector privado tendrían un costo de 800 pesos por cada dosis.