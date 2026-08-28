Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suscribieron un convenio de colaboración para combatir delitos financieros y el robo de hidrocarburos.

El convenio se hizo por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se basará en el intercambio de información para establecer mecanismos ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.

Con esto, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.

Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que contribuyan a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales, detalló Hacienda en un comunicado.

Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.

«En el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.

«Con estas acciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, fortalece la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)», comentó.

Hacienda abundó que esta colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles.

En el Grupo se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.