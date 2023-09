Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el Compromiso de Santiago, impulsado por su homólogo chileno Gabriel Boric.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, el Mandatario Boric explicó que el documento contiene una serie de acuerdos para garantizar y cuidar la democracia.

«Agradezco que rubricaron su firma en el Compromiso de Santiago, que persigue los mismos objetivos, con una mirada global, conscientes de que las amenazas a la democracia no se limitan ni se constriñen a las fronteras nacionales», dijo Boric.

«Ese compromiso puede parecer poco, pero, para los tiempos que corren, no lo es. Es un compromiso importante en la medida que se que se ha asumido transversalmente por quienes legítimamente pensamos distinto, porque sólo de esa manera podemos cuidar la democracia».

López Obrador confirmó que plasmó su firma en el documento. «Sí lo firmé, sí lo firmé», respondió, a pregunta expresa.

En entrevista, la Canciller mexicana, Alicia Bárcena, celebró que el Mandatario mexicano se haya sumado al Compromiso de Santiago, el cual también propone enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido y fortalecer los espacios de colaboración entre Estados.

«Pues es un gran compromiso, es una maravilla, habla de futuro, habla de democracia, habla de unificación, de unión, entre todos los pueblos, así es que es muy buena la Declaración de Santiago, el Presidente se fue muy contento, primero de haber estado aquí, y además de haber podido formar parte de esta declaración», refirió.

¿A que se compromete México?, se le preguntó

«Bueno, pues a continuar con la democracia, somos grandes admiradores de Salvador Allende y de su legado, porque fue el primer presidente socialista, elegido democráticamente y creo que es, como lo ha dicho el Presidente, fue un pacifista que trato por las vías electorales y pacíficas lograr una transformación», respondió.

La Secretaria de Relaciones Exteriores consideró que la democracia en México no se encuentra en riesgo. Y, como muestra, se refirió a la participación de dos mujeres en la contienda por la Presidencia de la República, a renovarse en 2024.

En México, ¿ve algún riesgo de que pudiera pasar un escenario (riesgo para la democracia)?

«No, para nada, de verdad para nada. Creo que en México priva la democracia, creo que vamos a tener un proceso electoral muy interesante, con dos mujeres por cierto, encabezando el proceso, Claudia Sheinbaum, en Morena, y Xóchitl Gálvez, en el Frente Amplio. Así que creo que se avecinan tiempos muy interesantes para México», agregó.