Un supuesto depósito bancario por 405 mil pesos que nunca se reflejó en la cuenta de la víctima llevó a Julio “N” ante un juez, acusado de intentar obtener un vehículo mediante engaños.

Los hechos comenzaron el 19 de septiembre de 2026, cuando el imputado habría contactado al propietario de una unidad puesta a la venta y manifestó su intención de comprarla.

Dos días después, ambos se reunieron dentro de una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial. Ahí, Julio “N” presuntamente hizo creer a la víctima que ya había depositado los 405 mil pesos acordados.

Antes de entregar el vehículo, el propietario decidió verificar el movimiento directamente con personal del banco. Le informaron que el dinero no aparecía en su cuenta y además detectó inconsistencias en la hora en que supuestamente se había realizado la operación.

Pese a ello, Julio “N” habría insistido en recibir de inmediato el vehículo, las llaves y la documentación original. La víctima se negó y alertó a policías que se encontraban cerca.

Al salir del banco, el afectado se reunió con su hermano y los agentes. Tras el señalamiento directo, Julio “N” fue detenido en flagrancia.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes presentó el caso ante una Juez de Control, quien declaró legal la detención y vinculó al imputado a proceso por fraude en grado de tentativa.

Julio “N” deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, no podrá salir del territorio determinado por la juzgadora sin autorización, portará un localizador electrónico y tendrá restricciones para acercarse o comunicarse con determinadas personas.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en dos meses.