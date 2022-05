Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Anaya acusó ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador de urdir una «trampa» para financiar la dictadura de Cuba con la contratación de 500 médicos para trabajar en México.

«¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país?», alertó el ex aspirante presidencial panista.

En su video semanal, Anaya cuestionó que López Obrador haya anunciado la contratación de los médicos cubanos con un sueldo mensual de 140 mil pesos mensuales, «cuando en México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo, y el sueldo promedio en nuestro país es de 20 mil pesos».

«Las misiones médicas cubanas son una fachada para financiar la dictadura cubana. El dinero no se lo pagan a los doctores; ese dinero, que sale de tus impuestos, se lo pagan directamente al gobierno cubano», afirmó.

¡Participa con tu opinión!