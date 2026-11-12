 Final feliz para abuelita extraviada en Aguascalientes; policías la llevan con su familia

Una mujer de 84 años que había sido reportada como desaparecida fue localizada desorientada por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes lograron reunirla nuevamente con su familia.

La adulta mayor, quien se identificó como Juana, fue encontrada por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales K9 en las inmediaciones de la avenida Héroe Inmortal y la calle 1821, en el fraccionamiento Morelos.

Al percatarse de que la mujer se encontraba desorientada, los uniformados le brindaron apoyo y la trasladaron a las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal.

En el área de Trabajo Social se realizaron las gestiones correspondientes para localizar a sus familiares y notificarles que la mujer había sido encontrada.

Finalmente, Juana quedó bajo el cuidado de su hija, a quien fue entregada sin contratiempos, luego de las labores de búsqueda realizadas por los policías municipales.