Oficialmente, el viernes 19 de julio de la semana pasada terminó el ciclo escolar 2023-2024. El director general del Instituto de Educación (IEA) declaró a los medios informativos, en días pasados, que las clases se desarrollarían normalmente hasta el último día del calendario escolar, esto es, hasta el 19 de julio. Sin embargo, esta declaración fue un simple deseo o una forma burda de curarse en salud, porque en las escuelas ya no se estaban dando clases cuando él hizo esa declaración. Hasta la última semana de junio todavía se desarrollaron clases, aunque ya con irregularidades; a partir de los primeros días de julio dejaron de darse clases, los docentes acudían a las escuelas, pero únicamente a firmar y después se retiraban de las escuelas. ¿Por qué dejaron de darse las clases las tres semanas de julio que aún eran laborables conforme al calendario escolar? Porque las autoridades del IEA con mucha anticipación solicitaron a las escuelas reportes de las calificaciones finales de los alumnos, supuestamente, para poder procesar oportunamente los documentos de acreditación de los estudios realizados. Tan pronto como los estudiantes se dieron cuenta de que fueron evaluados, desde los primeros días de julio dejaron de asistir a las escuelas, salvo dos o tres alumnos por grupo que continuaron presentándose por uno o dos días más y luego estos también dejaron de asistir a los planteles, concluyendo de esta manera el ciclo escolar 2023-2024 con tres semanas de anticipación al calendario escolar. Por otra parte, también contribuyó a la conclusión anticipada de clases el hecho de que las autoridades permitieron que las escuelas realizaran sus “fiestas de clausura” una o dos semanas antes de terminar el calendario escolar. Desde luego, esto no se dio únicamente este año lectivo, todos los años pasa lo mismo, los ciclos escolares terminan dos o tres semanas antes de lo señalado en el calendario oficial; por eso todos se preguntan: ¿qué objeto tiene contar con un calendario escolar si no se respetan los días laborables?, ¿por qué esa falta de seriedad en el trabajo educativo?, y ¿por qué las propias autoridades provocan ese desorden?

Y a propósito, ¿cómo terminó, académicamente, el ciclo escolar 2023-2024? Los dirigentes sindicales en el estado y las autoridades del Instituto de Educación han coincidido en señalar que los resultados en materia educativa han sido satisfactorios, que se cumplieron las metas de mejoramiento y que el estado es un referente sobre la calidad educativa. Políticamente suena bien, pero ¿cuál es la realidad? Para poder creer a los dirigentes sindicales y a las autoridades del IEA que “andamos muy bien en educación”, que la educación “es de alta calidad”, se necesitan respaldos tangibles para sostener lo que declaran, tener bases sobre resultados objetivos. Por ejemplo, que ambas partes se pongan de acuerdo, primero, para definir lo esencial que los estudiantes deben dominar de los programas de estudio para el desempeño y solución de problemas en su vida real. Una vez que definan las partes esenciales de los programas de estudio vigentes, que formulen un instrumento para evaluar logros en cada uno de los niveles y grados educativos. De la aplicación del instrumento de evaluación, invariablemente, se obtendrán resultados para saber si “andamos bien”, si es de “alta calidad” la educación que se imparte a los niños, adolescentes y jóvenes de Aguascalientes, o la educación que se imparte es irregular y de baja calidad. Mientras los dirigentes sindicales y las autoridades educativas no apliquen un instrumento de evaluación para conocer la realidad académica del estudiantado, sólo harán declaraciones políticas sin sustento real, sólo serán palabras huecas para satisfacer el ego; pero si sus declaraciones tienen respaldos, que muestren el instrumento aplicado y los resultados.