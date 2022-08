El bailarín y ex pareja de Britney Spears, Kevin Federline, utilizó sus redes sociales para filtrar videos en donde se puede escuchar a la cantante discutiendo con sus hijos.

«No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años.

En el primer video, se observa a la intérprete de «Toxic» mientras discute con los chicos a la hora de acostarse y les exclama:

«Esta es mi casa, si quiero entro aquí para darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. ¡No, no está bien!».

«Todos deben comenzar a tratarme como una mujer que vale la pena. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?», concluye Spears en el clip. (Andrea Jocelyn García González/Agencia Reforma)