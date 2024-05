CDMX. – Los seguidores de la saga de ciencia ficción protagonizada por Vin Diesel, que gira en torno a Riddick, verán pronto la cuarta entrega, «Riddick: Furya», cuyo rodaje comenzará este verano. La producción, que se ha hecho esperar casi once años desde su anuncio, arrancará en agosto, según Deadline. En «Furya», Riddick regresa a su planeta natal, enfrentándose a nuevos desafíos y criaturas junto a otros ‘furianos’. David Twohy, quien ha dirigido las anteriores películas de la serie, retoma su rol detrás de la cámara. Diesel no solo protagoniza sino también produce la película a través de One Race Films. Aún sin fecha de estreno, el rodaje se llevará a cabo en Alemania, España y Reino Unido.