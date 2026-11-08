Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX. – Con un pizarrón y dos mujeres conversando, Ryusuke Hamaguchi construye uno de los momentos cinematográficos más destacados del año en El Sentido de la Vida (All of a Sudden), película japonesa de tres horas y 16 minutos que aborda la empatía y el cuidado de los demás.

La historia sigue a Mari Morikawa (Tao Okamoto), directora teatral con cáncer terminal, y Marie-Lou Fontaine (Virginie Efira), responsable de una residencia para personas con demencia en Francia. Sus conversaciones reflexionan sobre la fragilidad humana frente al capitalismo.

Basada en el libro epistolar You and I-The Illness Suddenly Get Worse, la cinta representa, según Hamaguchi, una forma de resistencia ante una sociedad cada vez más indiferente.

El director, ganador del Óscar por Drive My Car, considera que el cine puede generar pequeños cambios sociales.

La película llegará a los cines mexicanos el 11 de febrero. Sus protagonistas compartieron el Premio a Mejor Actriz en Cannes.