Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un cónclave de la derecha y que tiene una tendencia conservadora.

«También es importante que se sepa que en la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. Ahí llegan todos los intelectuales: Vargas Llosa, Krauze, Aguilar Camín, Martín Moreno… ese va a abarrotar los salones.

«Se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Nada más como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos», comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que a él lo han invitado muchas veces a la FIL, pero ha evitado asistir por la tendencia en favor del conservadurismo.

«A mí me han invitado muchos años y nunca he ido. Nunca he ido porque desde el principio tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. (…) Y no estoy en contra (de la FIL), nada más decir que tiene una tendencia conservadora, yo por eso no voy», señaló.

El titular del Ejecutivo federal declaró que la población es libre de asistir a la FIL de Guadalajara, pero pidió que no haya simulación.

«Bueno, ¿quién más fue? Todos tienen derecho, por ejemplo Paco (Ignacio Taibo II) siempre va y no hay problema. Pero en general siempre el finado Raúl Padilla, que en paz descanse, hasta le dieron un premio en España, la monarquía.

«Y, como todo, hay que ir, todo el que quiera ir, somos libres, pero sí es importante que se sepa y que hagamos todo lo posible para que no haya simulación porque nos perjudicó mucho la hipocresía política, la simulación, el engañar que eran independientes, cuando no es cierto. Eso mediatiza, impide que las cosas se aclaren, se ventilen, se llegue a definiciones claras, todo ese zigzagueo no ayuda», añadió.

Ayer, Claudia Sheinbaum informó que no asistiría a la FIL por motivos de agenda, luego que Taibo II la invitara.

«Me han estado preguntando si asistiré a la FIL de Guadalajara. Fui invitada por mi querido compañero y amigo Paco Taibo II @Taibo2 a presentar su libro; sin embargo, por motivos de agenda no podré estar ahí.

«Paco es un gran historiador y escritor, de lo mejor de nuestro País. Es un hombre de convicciones, entregado al cambio profundo para lograr justicia social. Su vida es la de esa generación afortunadamente necia que sigue defendiendo las ideas que abrieron camino para la transformación. Abrazo grande, querido Paco, y te miro pronto en la Alameda. A las y los organizadores de la FIL les deseo mucho éxito este año», dijo Sheinbaum en su cuenta de X.