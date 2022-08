Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras protestas de productores nacionales por la compra de leche en polvo pactada con Estados Unidos, el Gobierno federal anunció ayer un incremento en el precio de garantía del lácteo, que pasará ¡de 9.20 a 10 pesos!

«Por eso justamente estamos hoy (ayer) aprovechando, ciudadano Presidente, para anunciar el incremento del precio de garantía de la leche. En 2018 teníamos un precio aproximado de 5.70, se incrementó a ocho en el primer año de la actual administración, a 9.20 en el segundo año y en este año a 10 pesos», expuso Leonel Cota, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

«Comentarle a todos los productores la oportunidad de fortalecer la actividad básica de la producción de leche en todo el país, y, desde luego, garantizar, que es parte del compromiso de Segalmex y del Gobierno de la República, la canasta básica».

El precio de garantía, uno de los programas prioritarios de la Administración federal, busca asegurar la compra a los productores nacionales, a precios razonables y evitando pérdidas por intermediarios.

Incumple AMLO

El senador emecista Clemente Castañeda exigió al Gobierno federal que aclare las condiciones de compra de leche en polvo a Estados Unidos.

«En vez de cumplir su palabra con los productores de leche mexicanos, el Gobierno federal informó que no importará 20 mil toneladas de leche en polvo a Estados Unidos, sino 50 mil toneladas, más del doble de lo acordado inicialmente», indicó.

El coordinador de la bancada naranja reprochó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por incumplir el compromiso anunciado en 2019, de no comprar leche en el extranjero y dar preferencia a la producción nacional.

«Hago un llamado enérgico al Gobierno federal a que informe puntualmente cuánto pagará por la compra de leche a los productores de EU y, sobre todo, a que cumpla su compromiso de apoyar a los productores nacionales, con precios justos».

A través de sus redes sociales, Castañeda advirtió que los lecheros del país resienten la crisis económica, agudizada por el incumplimiento de garantizar el precio de garantía.

Aunque Segalmex presuma el aumento al precio de garantía por litro de leche, el legislador sostuvo que en realidad se paga menos de 10 pesos a los productores del país.

«La compra de 20 mil toneladas de leche en polvo a EU, junto a factores como la sequía y el incremento en los precios de la materia prima, está afectando a productores, particularmente de Jalisco, lo que podría ocasionar que la producción de leche disminuya 5 por ciento», tuiteó.

El pasado 14 de junio, Eduardo Ron, ex presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara baja, lamentó que para el Gobierno federal sea más fácil comprar leche en polvo en EU que pagar bien a quienes producen en el País.

«Cómo podemos decir a los productores nacionales que a los gringos les pagamos a 13 pesos el litro de leche y a los mexicanos sobre 9 pesos», reprochó entonces el productor de Jalisco.

Un día después, el 15 de julio, el Presidente López Obrador defendió la compra de miles de toneladas de leche en polvo a Estados Unidos.

Argumentó que México no es autosuficiente en esa materia y que la compra a EU es para completar el producto que requiere nuestro País y mantener los precios de Liconsa.

En marzo de 2019, en un evento en Jalisco, López Obrador anunció la decisión de apoyar a los productores del campo con el propósito de alcanzar la autosuficiencia en la producción de leche y evitar compras en el extranjero.

Un año antes, México se había convertido en el principal importador de leche descremada en polvo, con 360 mil toneladas, de las cuales 97 por ciento provenían del vecino país del norte.

Con información de Mayolo López