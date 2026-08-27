El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes busca reducir los tiempos de espera para los procedimientos quirúrgicos, con el objetivo de establecer un plazo máximo de 20 días después de la conclusión del protocolo correspondiente, informó el delegado de la institución en la entidad, Misael Ley Mejía.

Durante una reunión con representantes sindicales, el funcionario señaló que se han implementado estrategias como la figura de los “agentes de trato digno”, con el propósito de mejorar la atención a los derechohabientes y reducir el rezago en especialidades de difícil cobertura.

Respecto a la infraestructura médica del estado, Ley Mejía confirmó la proyección de un nuevo Hospital General Regional de 260 camas al oriente de la capital, en un predio donado por el Gobierno del Estado.

La administración estatal colabora en la elaboración de los anteproyectos y proyectos ejecutivos. Una vez concluidos, se definirá el monto de inversión para incorporar la obra a la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda.

El delegado precisó que el predio ya fue donado y que el proyecto forma parte de los compromisos de la administración federal, por lo que descartó riesgos de cancelación. Esta unidad médica de segundo nivel incluirá especialidades de tercer nivel, lo que permitirá ampliar la capacidad instalada en Aguascalientes y reducir el traslado de pacientes a ciudades como León y Guadalajara.

Finalmente, aclaró que Aguascalientes no está incluido en la primera etapa del sistema único de salud debido a que no se encuentra adherido al IMSS-Bienestar. Además, descartó un desabasto generalizado de medicamentos en las unidades médicas del estado.