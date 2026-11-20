Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Con la advertencia de que serán más escrupulosos en la revisión de las candidaturas para evitar simulaciones, el INE estableció que los partidos políticos y coaliciones deberán postular 54 personas de grupos históricamente discriminados para integrar la Cámara de Diputados.

De ese total, 36 candidaturas serán por mayoría relativa y 18 por representación proporcional o plurinominales.

El mayor número corresponderá a personas indígenas, con 34 candidaturas: 25 por mayoría relativa y nueve plurinominales. Las primeras deberán registrarse en alguno de los 25 distritos donde más del 60 por ciento de la población es indígena.

Para acreditar el vínculo con una comunidad, las personas postuladas deberán presentar una constancia.

En el caso de las personas afromexicanas, los partidos deberán registrar cuatro fórmulas: tres por mayoría relativa y una por representación proporcional. Podrán competir en cualquiera de los 300 distritos y deberán presentar una carta de autoadscripción.

Para las personas con discapacidad se reservaron ocho candidaturas: seis por mayoría relativa y dos plurinominales. Como requisito, deberán entregar un certificado o credencial que acredite su discapacidad.

En cuanto a la diversidad sexual, se establecieron tres candidaturas: dos por mayoría relativa y una por representación proporcional.

Para las personas migrantes se contemplaron cinco espacios, todos plurinominales, uno por cada circunscripción. Deberán ocupar alguno de los primeros 10 lugares de las listas y presentar su credencial para votar desde el extranjero o un documento que acredite su residencia en otro país durante los últimos seis meses, así como su vínculo con la comunidad migrante.

Ante las inconformidades de los partidos, los consejeros eliminaron el requisito de pertenecer a una asociación para las personas postuladas por acciones afirmativas de diversidad sexual y afromexicanas.

Durante la discusión, consejeros electorales llamaron a los partidos a postular perfiles que realmente representen a estos sectores, ante los señalamientos de que algunas candidaturas se han asignado a personas cercanas a las dirigencias partidistas, sin un vínculo efectivo con las comunidades.

«Lo más relevante será el compromiso de no darle, desde los partidos políticos, una atención de simulación. En Somos estamos en contra de la simulación y estamos a favor de que se vuelva auténtica la representación de estos grupos. Vamos a ver cómo opera esto en el mundo de la realidad», afirmó el representante de Somos, Marco Baños.