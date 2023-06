Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Renuncias anticipadas, premios de consolación, evitar confrontaciones y revisión de casas encuestadoras fueron algunas de las pautas fijadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a las denominadas «corcholatas» de Morena.

En la cena que encabezó el lunes pasado en un restaurante del Centro Histórico de la CDMX, AMLO puntualizó a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al Canciller Marcelo Ebrard y al coordinador senatorial Ricardo Monreal que participen en un proceso unitario y sin rupturas.

Entre las reglas fijadas están:

– Los aspirantes a la candidatura Presidencial de Morena deberán renunciar de manera definitiva a sus cargos públicos antes del 15 de junio. Se subrayó: no serán licencias al cargo sino renuncias definitivas.

– Podrán hacer proselitismo entre el 15 de junio y la tercera semana de agosto sin confrontaciones directas ni debates entre candidatos.

– Se realizará una sola encuesta nacional a finales de agosto. Los resultados deben difundirse antes del 15 de septiembre.

– Se instalará una mesa de negociación con representantes de los cuatro aspirantes y el dirigente Mario Delgado y la secretaria general Citlalli Hernández para acordar las empresas encuestadoras responsables del sondeo.

– El ganador o ganadora de la encuesta será designado como «Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación» antes de ser registrado oficialmente como aspirante Presidencial.

– El segundo y tercer lugar de la encuesta serán designados como coordinadores de las fracciones legislativas electas en 2024 para el Senado y la Cámara de Diputados.

– El cuarto lugar deberá ser incluido en el Gabinete Presidencial en una posición privilegiada.

– Todos deberán cerrar filas con el ganador o ganadora de la encuesta.

– Gobernadoras y Gobernadores, así como funcionarios gubernamentales morenistas no podrán hacer pronunciamientos públicos en favor de alguna de las «corcholatas».

– Los aspirantes Presidenciales evitarán difundir sus propuestas en medios informativos críticos de Morena y de la 4T.

Un Gobernador presente en el encuentro solicitó que no hubiera declinaciones de un precandidato en favor de otro aunque en ese punto no se llegó a un acuerdo.

Ayer, el presidente del partido oficial, Mario Delgado, dijo que el Consejo Nacional partidista decidirá este domingo sobre las renuncias a sus cargos públicos de los aspirantes Presidenciales.

«Queremos garantizar un proceso absolutamente democrático, imparcial y transparente porque es lo que va a dar una gran legitimidad a quien resulte designado por la gente que sabremos a través de las encuestas», dijo.

El Consejo decidirá las condiciones de las renuncias y las fechas de las mismas. Delgado confirmó que en la cena que sostuvieron con AMLO se hizo un exhorto a la unidad y no descarrilar el proceso.

La reunión del Consejo Nacional será presencial a las 11:30 horas del próximo domingo, en un hotel capitalino.

Está previsto que hablen ante los cerca de 360 consejeros nacionales Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Con información de Érika Hernández