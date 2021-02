Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aparece en las listas de candidatos de representación proporcional, o plurinominales.

El dirigente se puso en el primer lugar de la cuarta circunscripción, se informó en los trabajos de la Comisión Política Nacional del tricolor.

Un consejero que asistió a los trabajos aclaró que no aparece ningún ex presidente nacional del partido.

René Juárez Cisneros, que aspiraba a su reelección, no figuró, al menos en las pluris.

Augusto Gómez Villanueva, ex líder de la Confederación nacional Campesina (CNC), ex secretario de la Reforma Agraria, ex diputado federal y ex senador, fue colocado en la posición siete de la cuarta circunscripción.

Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía, también fue incluido en la lista, lo mismo que Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa Patrón, ex coordinador parlamentario del tricolor en el Senado.

Asimismo, figura Sofía Carvajal, hija de Gustavo Carvajal Moreno, ex dirigente nacional del revolucionario Institucional.

La tamaulipeca Monserrat Arcos, lideresa femenil y ex diputada federal, también fue palomeada, así como Eduardo Murat, hijo del ex Gobernador oaxaqueño José Murat.

“Demostremos que el PRI es la respuesta para atender los problemas urgentes del país, es momento de rescatar a México, de devolverle su crecimiento, su paz y su grandeza”, escribió Moreno en Twitter.