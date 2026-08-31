Una convivencia familiar terminó en un homicidio durante la madrugada de este domingo en la comunidad de El Malacate, donde César Omar Reyes, de 29 años, murió tras sufrir una herida de arma blanca. Un adolescente de 15 años fue detenido como presunto responsable.

La agresión ocurrió alrededor de la una de la madrugada, en un predio ubicado en el cruce de las calles Los Díaz y Las Varas, donde se realizaba una fiesta familiar.

Según los primeros reportes, varios asistentes comenzaron una discusión que derivó rápidamente en una pelea a golpes. En medio de la riña, el adolescente habría lesionado a César Omar con un arma blanca en la zona abdominal.

Sus familiares trasladaron al herido por sus propios medios al Hospital Tercer Milenio. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció pocos minutos después de ingresar al área de urgencias.

Policías municipales acudieron al lugar y detuvieron al adolescente señalado como presunto agresor, quien quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y establecer el móvil de la agresión.