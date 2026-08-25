Una fiesta en el Barrio de Guadalupe terminó en una investigación penal luego de que una mujer fuera golpeada presuntamente por su pareja frente a varias personas. El señalado, identificado como Julio “N”, ya fue vinculado a proceso.

Los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2026 en la Zona Centro de Aguascalientes. De acuerdo con los datos incorporados a la carpeta de investigación, durante la convivencia Julio “N” habría comenzado a comportarse de manera violenta verbalmente contra su pareja.

La situación escaló hasta la agresión física. Según la investigación, el imputado golpeó a la mujer a la altura de la boca, le lanzó un puñetazo al rostro y la jaló del cabello, provocando que terminara en el suelo. La agresión presuntamente continuó después de la caída.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, que presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial.

Tras la audiencia, Julio “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violencia a partir de una relación de pareja.

El juez le prohibió acercarse, convivir o comunicarse con determinadas personas, entre ellas víctimas, ofendidos o testigos; acudir a ciertas reuniones o lugares, así como salir sin autorización del país, de su localidad de residencia o del territorio establecido judicialmente.

La investigación complementaria permanecerá abierta durante dos meses.