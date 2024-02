Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Videojuegos, cosplays y montañas rusas son algunos de los elementos que ofrece el Gaming & Coaster Fest, un nuevo festival en el que Six Flags México conjunta el mundo de los videojuegos con el de los parques temáticos a través de tres nuevas atracciones, equipadas con lo último en tecnología.

«Esto nunca se había hecho en la industria de los parques temáticos, y nos tomó mucho tiempo, investigación y descartar ideas para saber qué poner y cómo hacerlo bien», dijo en entrevista Sam Rhodes, VP de diseño e imagen de Six Flags Corporation.

«Fue hace aproximadamente nueve años cuando descubrí a la comunidad gamer, y me di cuenta que los gamers y los entusiastas de los parques de diversiones están muy alineados unos con otros, pero no se encuentran muy a menudo en un sólo lugar. Los gamers van a lugares donde tengan todas las facilidades, y los amantes de los parques vienen acá, así que me puse a buscar una forma de juntar ambos mundos».

«Así empezó todo, intenté convencer a los directivos de que era una gran idea, pero como muchos gamers sabrán, mucha gente no entiende todo lo que pasa alrededor de los videojuegos, así que fue un trabajo muy duro y tuve que esperar mucho tiempo para hacerlo realidad», aseguró.

Este festival, que estará disponible hasta el 7 de abril, tiene como atracción principal el Esix Gaming, un castillo equipado con 52 computadoras y 12 consolas de juego, de última generación, en donde el público podrá pasar horas de diversión.

«No he escuchado de alguna persona que no se sorprenda desde que ve el castillo por fuera, y es que es realmente abrumador porque para nada es lo que se imaginan, es increíblemente hermoso, con lo último en tecnología y todas estas computadoras que harán que cualquier fanático de los videojuegos se vuelva loco en cuanto entre.

«Básicamente, funciona como un arcade, pero a diferencia de poner un centavo, pagas por una hora, dos o el tiempo que quieras. Lo mejor es que tendremos descuentos para nuestros usuarios de pase anual y tendremos torneos para ganar muchos premios», detalló el también diseñador de todas las atracciones de Six Flags.

Los juegos de este castillo son los únicos con costo extra a la entrada al parque. Hay diversos paquetes que van desde el PC Gaming, de 150 pesos por una hora, a 400 pesos por cuatro horas; también está el de consola (dos personas), a 140 pesos por una hora, y hasta 600 pesos por ocho horas.

Otros paquetes son el del Stage PC (computadoras más avanzadas), con costo de 180 pesos por una hora, hasta 500 pesos por cuatro. Y, finalmente, el paquete de juegos streaming, de 200 pesos por una hora, hasta 550 pesos por cuatro.

«Aquí podemos jugar casi cualquier juego, tenemos una colaboración con una compañía llamada Cénit, que trabaja todo el software de las computadoras, así que cuando te registras puedes jugar con nuestra cuenta o con la tuya. Si quieres jugar un juego de paga, y no tienes una cuenta, nosotros tenemos un montón de licencias para que puedas jugar. Sólo vas al mostrador y te dan un código para ingresar y jugar… Tenemos juegos de Ubisoft, Epic Games y Smite».

Entre las actividades que no tienen costo extra están las del Tech Six Center, un espacio con juegos de realidad virtual y tablets. Además, cuentan con el Auditorio MX, un espacio con consolas de juego libre, y un gran escenario con pantalla gigante y el mejor audio, el cual fue creado para competiciones de baile, como las del juego Just Dance.

El evento se complementa con un menú especial de snacks y un show de cosplays, con música en vivo y fuegos artificiales que se lleva a cabo todas las tardes en el escenario principal del parque.

GAMING & COASTER FEST

Six Flags México. Carretera Picacho – Ajusco Km 1.5, Héroes de Padierna.

Vi a Do, a partir de las 10:00.

$829 a $1,600 en taquilla.

LAS ATRACCIONES

Esix Gaming

Una fortaleza diseñada para recibir hasta 150 personas, 72 de estas jugando, en simultáneo, con monitores y procesadores de última generación.

Foro MX

Pantalla gigante y el mejor audio para que los entusiastas del ritmo y los movimientos se enfrenten en competencias de Just Dance.

Tech Six Center

Un espacio familiar para jugar en celulares, tabletas y zonas de realidad virtual, rodeado de salas para disfrutar de snacks y bebidas.

SABÍAS QUE…

La sede en México es el segundo parque de Six Flags al que llega este evento; el primero abrió en San Antonio, Texas, hace ocho meses.