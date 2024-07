El reencuentro entre Necaxa y la afición de Aguascalientes no pudo ser mejor gracias a una tarde de fiesta que terminó con una oleada de goles para los de Eduardo Fentanes que exhibieron un buen nivel sumando sus primeros puntos del torneo ante un Puebla que ofreció muy poco, para seguir con el romance que desde el torneo anterior tienen con el Estadio Victoria.

Tras un inicio con varias llegadas de gol en ambos lados, el marcador se abrió apenas al minuto once con el argentino Agustín Palavecino convirtiendo su primer gol en México gracias a una media vuelta rápida que terminó en el fondo de las redes en lo que fue un gran gesto técnico del mediocampista sudamericano.

Tan solo unos minutos después José Paradela tomó la pelota en propia cancha y fue avanzando metros hasta ponerle un bombón a Diber Cambindo que ante la salida del arquero visitante. Con la ventaja de dos goles los Rayos tomaron el control total del partido y en varias ocasiones tuvieron opciones de aumentar la diferencia con llegadas de Cambindo y Palavecino como las más claras.

Para el segundo tiempo nuevamente el ataque de los Rayos hizo daño apenas en los primeros instantes cuando Cambindo hizo una jugada individual a base de velocidad que le permitió entrar al área y definir con un disparo de zurda su doblete poniendo el tercer gol de Necaxa en la cuenta.

Puebla siguió sin responder, pero Necaxa siguió dejando ir oportunidades claras que evitaron una goleada de escándalo. Al 76 cayó el cuarto gracias a un disparo tapado de Cambindo, el rebote le quedó a Kevin Rosero que de volea rompió el arco poblano firmando una goleada espectacular para arrancar con el pie derecho el torneo en casa para Necaxa.

En los instantes finales los Rayos se relajaron bastante al tener ventaja de cuatro goles y un error de Alan Montes le dejó la pelota a Rafael Durán mano a mano ante Unsain, el delantero no perdió oportunidad y marcó el gol de la honra para Puebla. Todavía en la última jugada de peligro, Rosero dejó ir otra volea en el área para cerrar el 4-1 final.

Este triunfo demuestra el nivel que tiene Necaxa y el buen plantel que ha conformado la directiva además de seguir emocionando a la afición de Aguascalientes que disfrutó de un gran encuentro. Los tres puntos mandan a Necaxa a los primeros puestos con la diferencia de goles y el equipo tendrá que recuperarse rápido para recibir a Rayados el próximo miércoles.