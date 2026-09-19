Fiel a sus ideas

Lorena Corpus Agencia Reforma

CDMX. – A tres años de la polémica que propició el despido de Melissa Barrera de Scream 7, tras hacer pública su postura ante el conflicto entre Israel y Palestina, el tema resonó con las declaraciones del actor y director Matthew Lillard, quien dijo sentirse «avergonzado» por haber vuelto a la saga tras el cese de la mexicana.

La actriz, apartada de la franquicia en 2023 por Spyglass Media Group, declaró que el tiempo pone todo en su sitio y que mantiene el corazón abierto cuando la gente se arrepiente.

«Mira, hay un dicho en español que es ‘el tiempo siempre acomoda todo’. Creo que ya van casi tres años de eso, y yo siempre trato de mantener mi corazón abierto cuando la gente se arrepiente», dijo Barrera.

«Creo que es importante dejar que la gente tenga su proceso y que llegue a las conclusiones que tenga que llegar, no importa lo mucho que se tarde».

Barrera comentó haber visto las declaraciones de Lillard, quien retomó su papel de Stu Macher para Scream 7, pero evitó pronunciarse.

«Porque siento que ya dije lo que tenía que decir», aseveró.

La regiomontana, de 36 años, aseguró que mantiene firmes sus principios.

«La gente sabe que conmigo no hay medias tintas», afirmó.

A punto de concluir su temporada con el musical de Broadway Titaníque, donde tuvo su primer estelar, Barrera reconoció que el camino puede volverse más difícil para personas como ella.