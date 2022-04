La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes trabaja en la extinción de tres fideicomisos como son el Fondo Asunción, Fondo Aguascalientes y el FIADE, sin embargo sólo el primero quedará al 100% finiquitado antes de que concluya la presente administración estatal y los otros serán heredados al siguiente Gobierno Estatal.

Manuel Alejandro González Martínez, titular de la Sedec, detalló que el Fondo Asunción ya está en proceso de dar de baja el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros trámites, pero difícilmente se podrán cerrar antes del 30 de septiembre los otros dos, ya que el Fondo Aguascalientes tiene una cartera vencida en proceso de cobranza y saneamiento por 200 millones de pesos.

Agregó que la Sedec y un despacho de cobranza externo trabajan en el proceso de recuperación de esa cartera, pero lamentablemente hay varios préstamos que se otorgaron sin garantías de bienes muebles o inmuebles, lo cual dificulta recuperar los recursos prestados. Se espera recuperar en lo que resta del sexenio entre 40 y 50 millones de pesos.

En el caso del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (FIADE), con un patrimonio que consta de 33 bienes inmuebles con un valor de 1,100 millones de pesos, dijo que sólo se han vendido dos terrenos por la cantidad de 33 millones de pesos, motivo por el cual el resto continúa disponible para ser vendido a inversionistas, no a especuladores.

Indicó que este Gobierno Estatal tenía pensado canalizar los recursos generados por la venta de los terrenos para robustecer el Sistema de Financiamiento, pero lamentablemente se han vendido dos, uno con un valor de un millón de pesos y el otro costó 32 mdp.

Luego, mencionó que la ubicación de los 33 terrenos disponibles se encuentran en zonas buenas e interesantes como el boulevard Aeropuerto, otros por Gigante Los Arellano, por segundo anillo norte, aunque se observa que por diversas razones no se han logrado comercializar, un factor ha sido el precio de los predios, ya que los consideran caros, pero fueron valuados por el Colegio de evaluadores.

“Otro factor es la misma pandemia, donde los inversionistas y los empresarios están todavía temerosos de hacer inversiones de esta índole, pero el Gobierno del Estado no los venderá a los especuladores”, concretó.

