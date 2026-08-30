El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica promueve en Aguascalientes diversos esquemas de financiamiento para que empresas y usuarios domésticos incorporen tecnologías de alta eficiencia energética y sistemas de generación eléctrica mediante paneles solares, con proyectos cuya inversión puede recuperarse a través de los propios ahorros obtenidos en el consumo de electricidad.

Marco Antonio Gutiérrez Perucho, representante del FIDE en la entidad, explicó que los programas están orientados a los sectores empresarial, comercial, industrial y doméstico de bajo consumo, con el propósito de disminuir el gasto energético, reducir costos de operación y mejorar la competitividad de los usuarios.

Señaló que entre los equipos y tecnologías que pueden ser financiados se encuentran sistemas de iluminación LED, controles de iluminación, domos solares y láminas translúcidas; equipos de aire acondicionado, economizadores y bombas de calor; sistemas de refrigeración, así como compresores, redes de distribución y controles de presión para sistemas de aire comprimido. En materia de generación distribuida, el Fideicomiso también cuenta con financiamiento para la instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica en empresas. Este programa está dirigido a usuarios con tarifas GDMTO y GDMTH, y contempla un periodo de recuperación de la inversión de hasta siete años con los ahorros generados por el proyecto.

Otro de los esquemas incorpora sistemas de almacenamiento de energía junto con sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. La propuesta combina la generación solar con baterías para administrar de mejor manera el consumo eléctrico de las empresas. Subrayó que, con estos programas, el FIDE busca ampliar el acceso a tecnologías que permitan reducir el consumo y generar ahorros tanto en empresas como en hogares de bajo consumo, mediante esquemas de financiamiento vinculados directamente con los resultados económicos de cada proyecto.