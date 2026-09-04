El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica busca ampliar su participación en proyectos de eficiencia energética, generación distribuida y reducción de emisiones, informó su director general, José Antonio Urteaga Dufour.

Durante su participación en el México Carbon Forum 2026, realizado en Aguascalientes, el funcionario federal explicó que el FIDE fortalece alianzas con empresas dedicadas a la comercialización de reducciones de emisiones para respaldar proyectos vinculados con los compromisos climáticos de México.

Señaló que la eficiencia energética permite disminuir el consumo eléctrico y reducir las emisiones, por lo que el FIDE atiende a los distintos sectores consumidores. Precisó que alrededor del 60 % del consumo nacional corresponde a la industria y el 25 % al sector residencial; el resto se distribuye principalmente entre el comercio, los servicios públicos y la agricultura.

Para las mipymes, destacó el programa EcoCrédito Empresarial, que financia la sustitución de equipos de alto consumo por tecnología eficiente. Este esquema opera desde 2002 y ha beneficiado a cerca de 40 mil empresas. Sin embargo, consideró que existe margen para ampliar su cobertura, pues en México hay alrededor de cuatro millones de mipymes.

El programa permite financiar hasta el 100 % de la inversión para adquirir e instalar equipos, sin enganche. El crédito se paga mediante la facturación eléctrica, mientras que los ahorros derivados del menor consumo permiten cubrir las amortizaciones.

El FIDE también puede financiar proyectos de mayor escala, con inversiones de 25 o 30 millones de pesos, e incluso superiores, para modernizar procesos. Asimismo, participa en iniciativas de generación distribuida mediante sistemas fotovoltaicos.

Urteaga Dufour enfatizó que el fideicomiso continuará buscando proyectos y alianzas para ampliar el financiamiento destinado al ahorro de electricidad y al uso de fuentes renovables en el país.