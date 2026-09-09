Alrededor de 20 menores con fibrosis quística se encuentran registrados en Aguascalientes. Sus familias marcharon desde la calle Madero hasta la Exedra para exigir a las autoridades estatales atención médica y acceso al medicamento Trikafta, considerado fundamental para el tratamiento de esta enfermedad.

Durante la movilización, Lizbeth Castillo Esquivel, representante de los padres de los pacientes, señaló que persiste la falta de un registro estatal preciso que permita conocer con certeza cuántos menores viven con esta enfermedad poco frecuente en la entidad.

Las familias demandaron que el fármaco sea incorporado al cuadro básico de las instituciones públicas de salud, al considerar que puede reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida de los pacientes candidatos al tratamiento.

La fibrosis quística es una enfermedad genética, crónica y degenerativa que afecta principalmente al sistema respiratorio. Los pacientes presentan acumulación de secreciones, infecciones recurrentes y dificultades para aumentar de peso; en algunos casos, requieren oxígeno y fisioterapia pulmonar.

Castillo Esquivel explicó que los menores necesitan atención de especialistas en neumología, infectología, nutrición y endocrinología. Sin embargo, el costo del tratamiento representa una de las principales barreras, pues el medicamento puede superar los 300 mil pesos mensuales.

A nivel nacional, las familias estiman que existen entre mil y 2 mil pacientes, aunque tampoco se cuenta con un registro exacto.