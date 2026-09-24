Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) aún revisa los permisos relacionados con los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato, por lo que todavía no ha concluido si el hidrocarburo era ilegal.

La Mandataria dijo haber consultado directamente a la Fiscal General, Ernestina Godoy, sobre el estado de las investigaciones en torno al operativo realizado en una terminal de Grupo SIMSA, en San José Iturbide.

«Le pregunté a la Fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento», respondió.

Cuestionada sobre si todavía no puede descartarse que se trate de huachicol, Sheinbaum condicionó una conclusión al término de las investigaciones de la Fiscalía.

El pronunciamiento se produce luego de que ayer fue anunciada la destitución de Juan Francisco Vera como delegado de la FGR en Guanajuato, tras las inconsistencias surgidas en torno al operativo que inicialmente fue presentado como un aseguramiento histórico de combustible presuntamente ilegal.

El 17 de septiembre, un día antes de la visita de Sheinbaum a Guanajuato, autoridades estatales y la propia FGR anunciaron el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en la terminal de almacenamiento.

Sin embargo, posteriormente se conoció que la intervención en las instalaciones había ocurrido desde el 4 de septiembre y que la planta retomó sus actividades normales el día 10, mientras la ilegalidad del combustible no había sido acreditada.

Grupo SIMSA sostuvo que la terminal no es propietaria del combustible, sino que presta servicios de almacenamiento a otras empresas, y afirmó contar con los permisos correspondientes para sus operaciones.

Ante las inconsistencias y la documentación presentada por las empresas relacionadas con el hidrocarburo, la Fiscal General ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera la carpeta de investigación.

La FGR informó entonces que la revisión incluye documentos y entrevistas a directivos para determinar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del combustible localizado.

Sheinbaum ya había pedido esta semana que la Fiscalía aclarara las circunstancias del aseguramiento y determinara si existió alguna actividad ilegal en las instalaciones de San José Iturbide.