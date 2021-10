Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no importa la tardanza de la FGR en el caso de Emilio Lozoya, siempre y cuando se conozca la verdad.

«Yo creo que se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al Fiscal Gertz Manero».

«No, no le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda pero llega, entonces yo sí tengo confianza de que aunque estén tardando, no debería de ser así, pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones los abogados, pues imagínense los abogados de legisladores y de gente influyente son muy diestros», mencionó.

En conferencia mañanera, el Mandatario federal negó que exista un pacto de impunidad.

«No hay (pacto de impunidad), lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo».

«No se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco, que consiste en que haya testigos protegidos, le llaman en Estados Unidos, y aquí se le llama el criterio de oportunidad. Entonces se pueden acoger a eso a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo», comentó.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró como un caso de vergüenza mundial el que Lozoya haya sobornado a legisladores para que aprobaran en 2013 la reforma energética.

«La Fiscalía lo acepta como testigo protegido, el criterio de oportunidad lo otorga y entonces le da esta oportunidad (a Lozoya) de no ir a la cárcel, sino de tener un brazalete para que esté informando y él es el que ha dado toda la información, a quién le dio el dinero, por órdenes de quién, cuál es el origen de ese dinero.

«Y están involucrados legisladores de partidos y es realmente un caso muy vergonzoso de corrupción mundial, porque en qué país se compra a los legisladores para que voten por una reforma», cuestionó.

El Presidente agregó que la foto que se difundió en redes sociales hace unos días desacredita al ex director de Pemex; sin embargo, añadió que no lo considera una «blanca paloma».

«Esto de la foto del señor Lozoya pues se difundió en todos lados y diciendo no hay justicia, también desacreditando a Lozoya. Yo no lo estoy defendiendo, ni lo considero una blanca paloma; nada más estoy narrando los hechos, de cómo los que se sienten afectados le dieron vuelo a la foto para restarle credibilidad, esto tiene que ver no con lo jurídico, sino con lo político», finalizó.