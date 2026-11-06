La actividad hotelera en Aguascalientes registra un crecimiento de entre 2 y 2.5 puntos porcentuales en sus niveles de ocupación durante 2026, en comparación con el año anterior, mientras que el reciente Festival Cultural de Calaveras permitió superar el 50% de ocupación durante el pasado fin de semana, informó Francisco Javier Mendoza López, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes.

Señaló que, de acuerdo con los registros de los establecimientos afiliados a este organismo, el comportamiento del sector se mantiene ligeramente por encima de los resultados obtenidos en 2025, lo que representa un balance positivo para los negocios que integran la asociación.

Respecto al Festival Cultural de Calaveras, indicó que los hoteles afiliados superaron el 50% de ocupación durante el pasado fin de semana, resultado que también se vio favorecido por el día inhábil del lunes 2 de noviembre, que permitió prolongar la afluencia de visitantes y la estancia de algunos huéspedes.

Consideró que las actividades del festival, entre ellas el desfile y los distintos eventos culturales, contribuyeron a atraer turistas y beneficiar a los establecimientos de hospedaje. Añadió que las corridas de toros también representan un factor que favorece la ocupación, al atraer visitantes de otras entidades.

Precisó que el crecimiento anual de entre 2 y 2.5 puntos porcentuales corresponde exclusivamente a los 63 hoteles que actualmente forman parte de la asociación, por lo que no constituye un indicador general de toda la actividad de hospedaje en el estado.

Por otra parte, señaló que el último trimestre del año tradicionalmente representa una de las mejores temporadas para el sector, debido a las promociones comerciales del Buen Fin, los viajes familiares y las actividades propias de las celebraciones navideñas.