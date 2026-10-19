Los comerciantes establecidos del Centro Histórico quedaron fuera, por otro año consecutivo, de la organización del Festival de Calaveras, mientras que la aparición de nuevos puestos semifijos alrededor de El Parián genera inconformidad entre los negocios que deben cubrir impuestos y cumplir obligaciones para operar formalmente, señaló el presidente de ACOCEN, José de Jesús González Ramírez.

El representante de la Asociación de Comerciantes del Centro denunció que el sector no fue tomado en cuenta por las autoridades para participar en la organización de las actividades del festival en su edición 2026, pese a que la afluencia de visitantes representa una oportunidad para impulsar las ventas de los establecimientos del primer cuadro de la ciudad. Señaló que, ante la falta de participación en la programación oficial, la asociación busca que sus integrantes preparen sus aparadores y mejoren la presentación de sus negocios para atraer a las personas que recorran el Centro durante las festividades del Día de Muertos.

Sin embargo, existe inconformidad entre los comerciantes, quienes consideran que sus esfuerzos para atraer consumidores pueden terminar beneficiando a vendedores informales instalados en las inmediaciones de sus establecimientos. Indicó que a esta situación se suma la aparición de nuevos puestos semifijos alrededor de El Parián, pese a que, según afirmó, ya no deberían otorgarse permisos adicionales para este tipo de instalaciones.

Consideró que esta situación debe ser revisada por las autoridades municipales, a fin de verificar si los puestos están autorizados y si se respetan las disposiciones sobre la ocupación de la vía pública. González Ramírez adelantó que la asociación abordaría el problema en una próxima reunión, en la que sus integrantes buscarían alcanzar acuerdos y elaborar propuestas para presentarlas ante las autoridades municipales, con miras a la temporada navideña.