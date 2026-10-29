Festival de Calaveras 2026 espera atraer a 250 mil visitantes

El Festival Cultural de Calaveras 2026 espera recibir a 250 mil visitantes y alcanzar una ocupación hotelera de entre el 60 y el 65%, con una programación que apuesta por las tradiciones mexicanas, la gastronomía y las expresiones artísticas, informó el secretario de Turismo de Aguascalientes, Mauricio González López.

El funcionario señaló que el encuentro se realizará del 30 de octubre al 8 de noviembre y, por segundo año consecutivo, tendrá como escenario principal el perímetro del centro de la ciudad, con el propósito de integrar un circuito peatonal que permita a las familias recorrer los espacios decorados, los altares y las distintas actividades culturales.

Destacó que el festival busca reforzar la identidad mexicana y rendir homenaje a la tradición del Día de Muertos, con especial atención a la figura de La Catrina, creada por el grabador aguascalentense José Guadalupe Posada.

La inauguración será este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, con el tradicional Desfile de Calaveras, que recorrerá la calle Madero, la Exedra y la avenida López Mateos, hasta llegar a la zona de Expoplaza.

Entre las actividades destacan los pabellones del Pan, Infantil y del DIF, espacios comerciales con productos locales, encuentros de tunas y danzoneros, espectáculos musicales, presentaciones artísticas y desfiles diarios de comparsas, mojigangas y grupos de danza, que partirán de la calle Carranza a las 18:00 horas.

El funcionario atribuyó las expectativas turísticas a las condiciones de seguridad de la entidad e invitó a visitantes de otros estados a aprovechar el festival para conocer también los viñedos y pueblos mágicos de Aguascalientes.

Detalló que el programa completo puede consultarse en el sitio web de Viva Aguascalientes y en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y del Instituto Cultural de Aguascalientes.