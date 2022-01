Fernanda Palacios Agencia Reforma

En medio del caos que trajo la pandemia por coronavirus, sólo hay un universo capaz de levantar los ánimos y esperanzas con sus historias: el geek.

Las continuaciones, spin-offs y legados de héroes y antihéroes seguirán sorprendiendo y animando a su público con la llegada de historias que, tras ser anunciadas a principios del año que ya terminó, prometen salvar este 2022.

El Señor de los Anillos

PLATAFORMA: AMAZON PRIME VIDEO

– Fecha de estreno: 2 de septiembre .

– Situados en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, la serie dirigida por J.A. Bayona no involucrará a personajes como Sauron, Gandalf o Frodo, pues la trama se desarrolla miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos; sin embargo, sí contará las épicas leyendas que dieron pie al universo y traerá los inicios de uno de los villanos más poderosos y oscuros de la saga del creador J. R. R. Tolkien.

– El rodaje se lleva a cabo en Nueva Zelanda y la primera temporada costaría a la plataforma 465 millones de dólares.

House of the Dragon

– HBO Max

– Por confirmar

-La esperada precuela de Game of Thrones llega después de la cancelación de un primer intento que tuvo un costo de más de 30 millones de dólares, pero que se vino abajo al no cumplir con las expectativas. La nueva trama contará la historia de los ancestros de Daenerys Targaryen, quienes usaron la fuerza de los dragones para mantener el poder en su trono por generaciones.

The Boys 3

AMAZON PRIME VIDEO

– Por confirmar

– Una de las series más exitosas de esta plataforma volverá para revelar más detalles de la polémica empresa Vought International, creadora de los Siete, un grupo de «superhéroes» inyectados con el Compuesto VV.

– El realizador Eric Kripke resalta en diversas entrevistas que el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, del que se basa el show, destaca por los flashbacks que hace a la Segunda Guerra Mundial y Vietnam.

– En esta entrega habrá un nuevo personaje: Soldier Boy (Jensen Ackles), uno de los primeros superhumanos en ser creados y quien luchó contra los nazis.

The Sandman

Netlix

– Por confirmar

– Le tomó 30 años al creador Neil Gaiman llevar a cabo su adaptación televisiva de este cómic, pero su visión llegará finalmente a las pantallas con Tom Sturridge como estelar y Kirby Howell-Baptiste como Death.

– La trama seguirá a Dream (Sturridge), quien, luego de pasar décadas atrapado por un mago, se dispone a recuperar su poderío. Una ficción que será fiel al cómic y tendrá la fuerza de una gran producción.

Peacemaker

– HBO Max

-13 de enero

-Tras los sucesos de los filmes de Escuadrón Suicida, Peacemaker fue uno de los sobrevivientes y uno de los personajes que ha gustado al público por su cinismo y doble moral.

– Ahora, el rol en manos de John Cena retornará para trabajar «por mantener la paz» de la mano del gobierno, realizando misiones junto a su águila y un equipo que no está precisamente emocionado de colaborar con él.

Stranger Things 4

– Netflix

– Verano 2022

– Matt y Ross Duffer, creadores de este mundo, han demostrado lo mucho que les encanta poner a sus fans de cabeza y su cuarta entrega no será la excepción. Mientras el misterio por descubrir dónde está Hooper (David Harbour) continúa, el equipo liderado por Eleven (Millie Bobby Brown) se adentrará a un nuevo escenario, La Casa Creel, lugar que parece ser pieza clave en los orígenes del Upside Down.

Secret Invasion

– Disney+

– Por confirmar

– La serie narra cómo los Skrulls, una raza de extraterrestres cambiantes, se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana para tomar el control de puestos clave de la sociedad y garantizar su victoria final.

– Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn volverán a encarnar a Nick Fury y Talos, respectivamente, personajes que se conocieron por primera vez en Capitana Marvel.

Halo

– Paramount+

– Por definir

– La historia del emblemático videojuego dará un salto a la TV con una serie que abordará el conflicto entre la humanidad y la amenaza alienígena conocida como Covenant.

– Ambientada en el siglo 26, mostrará historias con elementos de acción, aventura y un universo distópico que será protagonizado por Pablo Schreiber (Master Chief), y Natascha McElhone (Doctora Halsey), entre otros.

Obi-Wan Kenobi

– Disney+

– Por confirmar

– Aunque no se han revelado detalles, el show traerá de vuelta a uno de los personajes más queridos del universo de Star Wars, encarnado por Ewan McGregor.

– La historia tendrá lugar 10 años después de los eventos de La Venganza de los Sith, por ello, se cree abarcará la transición de Anakin (Hayden Christensen) al lado oscuro tras convertirse en Darth Vader y las dificultades de Obi-Wan tras la exterminación de los jedis.

Moon Knight

– Disney+

– Por confirmar

– La serie de Doug Moench es una de las más esperadas del Universo Marvel.

– Spector (Oscar Isaac) es un ex agente de la CIA que estuvo a punto de morir asesinado por un terrorista, pero fue salvado por el Dios de la Luna Khonshu, tras el hecho se convertirá en justiciero con traje blanco, sin embargo, en esta versión tendrá conflictos existenciales profundos que tornarán la trama más oscura, con un giro muy diferente al de los cómics.

Avatar: The Last Airbender

– Netflix

– Por confirmar

– Basada en la exitosa caricatura de Nickelodeon, Avatar: La Leyenda de Aang, la versión de acción real presenta el camino de Aang por convertirse en el último maestro aire para combatir al Señor del Fuego y traer paz a las naciones del Fuego, Tierra y Agua.

– La historia estará protagonizada por Gordon Cormie (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko) y Daniel Dae Kim (Ozai).

Resident Evil

– Netflix

– Por confirmar.

– Basada en uno de los videojuegos de terror más populares de todos los tiempos, la serie protagonizada por Lance Reddick (John Wick) contará una nueva historia dividida en dos líneas de tiempo, ambas siguen a las hijas del antagonista Albert Wesker (Reddick), en el presente y futuro.

– El elenco está compuesto por Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph y la mexicana Paola Núñez.

