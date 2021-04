El pasado fin de semana el conjunto de Pabellón FC volvió al campo de Luis “Moro” Guzmán para disputar su duelo correspondiente de la fecha 21, recibiendo al cuadro de Texcoco en un partido en donde los visitantes terminaron pagando los platos rotos, recibiendo una paliza de 9-0 por parte de los aguascalentenses.

Hace unas semanas el equipo de Pabellón había perdido la racha invicta que habían generado en casa, siendo un golpe anímico bastante fuerte para los de Aguascalientes, ya que tres semanas más tarde, volvieron a caer en casa frente al equipo de Valladolid, perdiendo cierta confianza a la hora de jugar como locales.

Sin embargo, en los últimos días el cuerpo técnico trabajó bastante para levantar a los jóvenes y que esta mala racha no haya mermado en su gran torneo, así que la tarea al recibir al penúltimo lugar de la tabla, era disfrutar lo más que se pueda y no bajar los brazos.

El conjunto de Texcoco llegó con la esperanza de no salir tan golpeado de Pabellón de Arteaga, pero desde los primeros minutos el equipo local comenzó con la goleada que al final terminó en un 9-0.

El primero en marcar fue Eduardo López Muñoz, quien marcó un doblete en los primeros 8 minutos del partido. Más tarde al minuto 10 José Alfredo Gutiérrez Flores puso el 3-0 en la cuenta, y tres minutos más tarde, Eduardo López firmó su hat-trick en apenas 13 minutos.

Con una ventaja de 4-0 en tan poco tiempo, estaba claro que el equipo de Pabellón se iba a llevar la victoria, así que los de Texcoco decidieron aguantar atrás para no salir más dañados del estadio “Moro” Guzmán.

A pesar de eso, Pabellón no dejó de insistir y continuaron con su festín. Al 24′ Diego Iván Jiménez Cruz puso el 5-0, al 34′ Luis Rodrigo Pérez Esparza se unió a la fiesta, y al minuto 39 Ricardo Alberto López Ramos dejó el marcador 7-0 para irse al descanso con la sonrisa de oreja a oreja.

Todavía en la segunda parte Brandon Orlando Ortiz Delgado contribuyó con otros dos goles al 49′ y al 88′, sellando una goleada histórica para el equipo de 9-0, misma que los mantiene en la segunda posición de la tabla con 38 puntos, 34 goles a favor y sólo 14 en contra.