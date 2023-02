Shakira y Gerard Piqué no sólo compartían una relación y a sus dos hijos, Sasha y Milan, también cumplían años el mismo día: 2 de febrero. El ex futbolista nació el mismo día que la cantante, pero con diez años de diferencia.

Ayer, esta fecha que solía ser doblemente especial para ambos, se tornó distinta tras su separación el pasado mes de junio, pues fue el primer festejo separados.

La intérprete de «Te Aviso, Te Anuncio» no alteró su rutina: temprano fue a dejar a sus hijos a la escuela, algo que no habría hecho en los últimos años; ahora demuestra que son su prioridad y pasa el máximo tiempo con ellos.

La colombiana lucía de buen ánimo, enfundada en una sudadera rosa, con el cabello suelto y lentes de sol, saludó sonriente a la prensa, y agradeció las felicitaciones por su cumpleaños 46.

De regreso a casa estuvo acompañada por su hermano Tonino, y, de nuevo con buen ánimo, se limitó a sonreír y saludar.

Por su parte, el ex futbolista festejó de una manera más seria y acompañado por su novia, Clara Chía, de quien parece inseparable desde que oficializaron su relación.

Desde temprano salieron de la casa en la que viven juntos desde hace unos meses e ignoraron a los medios que los esperaban. Incluso subieron la música cuando los reporteros le desearon «feliz cumpleaños» a Piqué.

Por la tarde tuvieron una celebración íntima con su círculo más cercano y en la que, como ha deslizado su entorno, Piqué cumplirá con sus obligaciones profesionales al frente de la empresa que preside y en la que trabaja Clara, Kosmos. (Con información de Europa Press. Staff Agencia Reforma)