Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. -Con equilibrio en su cartel, el concierto Oye Live incluirá artistas como Piso 21, Río Roma, Los Claxons, Paulina Goto, Picus, Ana Sofi W y Mario Girón en el P. Center WTC este martes 27, desde las 18:00 horas.

«Parte de la curaduría tiene mucho que ver con las ganas de querer estar ahí, de tocar la puerta, escribir, preguntar, pedir la oportunidad.

«También tiene que ver mucho el tema de cuánto has trabajado para lograr estar acá, que lleves un recorrido y un camino que te haga estar ahí», dijo, en entrevista, José de Jesús «Pollo» Cervantes, director de Oye 89.7 FM, quien adelantó que habrá un artista sorpresa.

Además, la idea es tener un cartel diverso que se pueda adaptar a las diferentes generaciones y tendencias, por lo que hay varios géneros, como pop, rock pop, electropop y urbano.

Uno de los objetivos del evento es generar un semillero de talentos para impulsar a artistas emergentes y abrirles nuevas oportunidades en la industria musical.

«Se reúnen nuevos talentos, a los que se dan oportunidades, como a estas estrellas emergentes con talentos más consolidados. Eso permite que vayan todo tipo de edades, porque la radio es para todos.

«Necesitamos ideas nuevas, creatividad y sangre más joven. De cierta manera buscamos dar oportunidades a gente que tenga esa hambre y pasión de querer estar en el medio, hacer equipo, vivir experiencias diferentes y, sobre todo, aprender», aseguró.