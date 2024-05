CDMX.- El galardonado actor Robert De Niro tendrá una celebración muy especial por sus 80 años de vida, con una convención dedicada enteramente a su carrera en el cine.

La «De Niro Con», organizada por el Festival de Tribeca, fundado por el histrión, se realizará del 14 al 16 de junio en varias sedes de Nueva York.

Se proyectarán 13 películas importantes en la filmografía de De Niro y habrá varias charlas que darán figuras como Chazz Palminteri, Quentin Tarantino, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Christopher Walken, David O. Russell, John Turturro y Martin Scorsese, detalla la página oficial del evento.

Entre los filmes que se pueden editar se encuentran Analízame (Analyze This), El Padrino II (The Godfather Part II), Jackie Brown. La Estafa, Calles Peligrosas (Mean Streets), Taxi Driver, El Francotirador (The Deer Hunter) y Buenos Muchachos (Goodfellas).

Se abrirá al público una exposición inmersiva llamada «De Niro is an Icon», la cual abarca toda la carrera del ganador del Óscar, con más de 300 elementos procedentes de su archivo personal, entre imágenes y videos inéditos, guiones, vestuario, fotografías y demás memorabilia.

También se exhibirá un cortometraje exclusivo creado específicamente para el evento, De Niro, Nueva York, producido por Little Cinema y el cual podrá verse en el vanguardista Hexadome.

Otras actividades incluyen música en vivo inspirada en la cinta animada El Espanta Tiburones (Shark Tale), un concurso de sandwiches italoamericanos, un salón de tatuajes de Cabo de Miedo. un ring de boxeo de Toro Salvaje (Raging Bull) y la proyección de cortos.