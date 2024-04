Cortesía Europa Press / Agencia Reforma

MADRID, España .-La actriz Penélope Cruz celebró su cumpleaños número 50 con una gran fiesta que dejó marcada esta ocasión especial desde Nueva York.

Después de darlo todo junto a Javier Bardem, actor con el que lleva 17 años de relación y con el que tiene dos hijos en común, Leo y Luna, en el concierto de Bad Bunny en la ciudad de los rascacielos, la de Alcobendas reunió a algunos de sus mejores amigos en un impresionante ático con vistas al skyline de la Gran Manzana.

Música, bailes, comida, bebida, muchas risas y, sobre todo, un buen número de celebridades que no quisieron perderse el festejo de Cruz, actriz que ha triunfado en el cine de España y en el de la industria Hollywoodense.

Demostrando su poder de convocatoria la actriz, combinó unos sencillos jeans y un escotado top negro, siendo éste el atuendo con el que celebró su día acompañada de figuras como Rosalía, Irina Shayk, Ricky Martin o su gran amiga, la mexicana Salma Hayek, quien la semana pasada fue invitada de Madonna en su cierre de conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Muchos de los invitados no dudaron en compartir imágenes de la fiesta y de la cumpleañera en sus redes sociales.

De los más activos en Instagram, el diseñador Riccardo Tisci, que no sólo reveló la presencia de la cantante de «Motomami» en el cumpleaños, sino también el momento en el que Penélope, abrazada por detrás por un cariñoso Bardem, soplaba las velas del tradicional pastel, rodeada de sus amigos.

«¡Feliz cumpleaños a la mujer más bella de la tierra! Amable, dulce y divertida, y la mejor mamá», escribió Irina Shayk en una historia de Instagram con la protagonista de Madres Paralelas, revelando su desconocida amistad.

Íntimas desde hace décadas, Goya Toledo (Amores Perros) y Salma Hayek la pasaron en grande con la madrileña en su gran día.

«Gracias, Dios, por enviar a la tierra hace un número especial de años a un ángel. Todos nosotros que hemos cruzado caminos con ella sabemos que ha hecho nuestras vidas locas, emocionantes, significativas, inspiradoras y nos ha enseñado el significado de la solidaridad y la lealtad con tanto amor.

«Gracias a ti, Penélope, por los pequeños ángeles que has traído a este mundo. Eres una mujer extraordinaria, y cada año aún más», felicitó la mexicana a Penélope en redes sociales, compartiendo un carrusel de imágenes de ambas.

Un precioso mensaje al que se ha sumado Ricky Martin, que también publicó dos autorretratos con la actriz durante la fiesta: «¡Feliz cumpleaños, amiga! Que hermosa celebración. Eres mágica, Penélope. Que este año esté lleno de luz, ¡más de la que ya hay! Fuerza, pasión, arte, pero sobre todo SALUD. Mucho cariño para ti y para tu bella familia siempre», posteó el cantante puertorriqueño.