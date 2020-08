Francisco Esquivel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Santos sigue decepcionando en el campeonato y ahora cayó 2-1 ante el Necaxa, que celebró su 97 aniversario con su segunda victoria del torneo.

Los pupilos de Guillermo Almada no son ni la sombra de aquel equipo que fue tercero de la clasificación en el Clausura 2020, pues ahora suman cuatro cotejos sin victoria, y a pesar de que tuvieron el partido en la bolsa, no pudieron sellar la victoria.

Los Guerreros se fueron arriba en el marcador al minuto 35 de la mano de Matheus Doria, que con un cabezazo abrió el marcador.

Para el complemento, los Rayos tuvieron la iniciativa, aunque con poca claridad, y no fue hasta al 61′ que Claudio Baeza empató los cartones después de una mala salida de la defensa visitante, que perdió el esférico en tres cuartos de cancha, lo cual fue aprovechado con un servicio frontal a Lucas Passerini, que le bajó el esférico a merced de Baeza que logró la igualada.

Seis minutos después, Unai Bilbao se levantó en el área para mandar con la testa el esférico a la red y poner cifras definitivas, pues los guerreros, a pesar de mantener la posesión de la pelota en la recta final del partido, sufrieron por la falta de profundidad y, salvo jugadas a balón parado, no generaron peligro.

El Necaxa, que ya despertó en el campeonato después de sumar cuatro cotejos sin derrota, llegó a 8 puntos, dejando con 5 a los de la Laguna que iniciaron el campeonato como contendientes al título, pero que no han podido refrendar esa condición después de seis jornadas.

De esta forma, los Rayos tuvieron un feliz festejo en su 97 aniversario.

¡Participa con tu opinión!