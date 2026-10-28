Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio celebra cuatro décadas de trayectoria musical, durante las cuales ha combinado ska, punk, danzón, bolero, salsa y mambo para construir una identidad dentro del rock mexicano.

Desde sus inicios, la agrupación ha retratado en sus canciones la vida de los barrios populares, la cultura pachuco y las desigualdades sociales, convirtiéndose en una voz representativa de distintos movimientos culturales.

Enrique Montes, conocido como Pato, guitarrista del conjunto, destacó que durante estos 40 años han mantenido su compromiso con las causas sociales y la defensa de los derechos humanos.

El músico reconoció que problemas como la migración, la violencia contra las mujeres y las diferencias entre clases sociales continúan presentes, por lo que consideran necesario seguir abordándolos mediante sus composiciones.

La banda, integrada también por Roco Pachukote, Aldo Acuña y Miguel Sabbagh, celebrará su aniversario con conciertos en la Arena Ciudad de México y la Arena Guadalajara, este viernes y el 6 de noviembre, respectivamente.

Las presentaciones estarán inspiradas en las festividades del Día de Muertos e incluirán invitados especiales, además de éxitos como “Kumbala” y “Pachuco”.

Asimismo, estrenarán el sencillo “La Cumbia del Xoloitzcuintle”.