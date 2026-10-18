Tras 60 años de haber abandonado el uso de materia orgánica para privilegiar los fertilizantes químicos a base de sales, los suelos agrícolas del estado enfrentan un severo proceso de empobrecimiento y salinización que amenaza con volverlos cada vez menos productivos.

Así lo advirtió José Uriel Romo Castañeda, presidente del Sistema Producto Maíz en Aguascalientes, quien señaló que desde la década de 1960 se dejaron de lado las prácticas de agricultura tradicional y la aplicación de insumos naturales, como el estiércol.

Ante esta situación, enfatizó la necesidad de revertir los efectos de la degradación mediante la búsqueda de un equilibrio entre los avances tecnológicos actuales y el uso de enmiendas orgánicas, con el apoyo de la comunidad científica.

Romo Castañeda puntualizó que la salinización acumulada obliga a tomar medidas inmediatas para evitar la pérdida definitiva de la capacidad productiva de las tierras agrícolas de la entidad.

Aunado a esta problemática del suelo, el sector maicero resintió las consecuencias de la sequía. Romo Castañeda reportó 37 mil hectáreas siniestradas por la falta de lluvias en el estado. Al considerar un promedio de cinco hectáreas por productor, estimó que una cantidad considerable de agricultores resultó afectada.

En el ámbito económico, la ausencia de precipitaciones provocará pérdidas totales en las parcelas donde no se obtenga cosecha. Por ello, los productores prevén recuperar únicamente los recursos correspondientes al seguro catastrófico.

Finalmente, el representante precisó que la cifra definitiva de agricultores perjudicados y la cuantificación global de las pérdidas económicas serán dadas a conocer por las autoridades estatales, una vez que concluyan las evaluaciones de campo.