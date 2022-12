Se han complicado las obras de remodelación del puente del fraccionamiento México dado que se requiere la anuencia de Ferromex para realizar varias maniobras ante el constante paso del tren, así lo reconoció el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina Silva.

El especialista comentó que el pasado lunes sostuvieron una reunión con el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con Ferromex, ya que se tiene que cumplir con muchos requisitos para tener la anuencia de esta empresa para hacer el movimiento de las trabes. “Ferromex está pidiendo una fianza de hasta 16 millones de pesos para mover las trabes porque ellos son muy estrictos en cuanto a sus políticas para permitir que se haga cualquier cosa en las vías férreas”.

Reconoció que lamentablemente el punto donde está ubicado el puente del fraccionamiento México no es una vía libre, que les permita trabajar duro para terminar pronto, debido a que dependen del movimiento de los trenes, por lo que hacen el mayor número de maniobras posible en el lapso en el que no pasa la locomotora, por lo que mantienen una comunicación constante con Ferromex, quien les indica que en lapsos de 15 a 20 minutos va a pasar la locomotora para que paren las labores, “entonces es un poco complicado maniobrar, estando la vía férrea funcionando, pero se está trabajando”.

A pesar de lo anterior, confió en que se puedan concluir las labores de rehabilitación de dicho puente a más tardar en marzo del año próximo, sin embargo, reconoció que dependen mucho de la colaboración y la disponibilidad que tenga Ferromex para facilitarles todos los trámites y hacer las maniobras, porque no pueden hacer movimientos si dicha empresa no les autoriza, lo cual les complica las cosas sobre todo cuando hay imprevistos que surgen. “Son muchas maniobras que se hacen sobre la vía férrea y nosotros no podemos mover un dedo ahí, si Ferromex no nos lo autoriza. Simplemente si van a mover una viga y ven que alguna de las grúas falló, hay que esperar hasta que pase el tren y nos digan que ya podemos trabajar, entonces al estar en funcionamiento la vía, sí se nos complica mucho”.