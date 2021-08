Piden vecinos de la colonia Ferronales a la autoridad estatal que responda a la serie de interrogantes en torno a las obras que se llevan a cabo en el Complejo Tres Centurias, las cuales consideran que demeritan la vocación habitacional y patrimonial de dicha zona.

En rueda de prensa, Karla García, vecina de esta zona, comentó que la información entregada por la autoridad estatal fue incompleta ya que sólo se trató de un croquis donde se señala por dónde van a pasar la tubería que están metiendo, además de indicar que sólo se trata de un colector pluvial.

Asimismo, piden al delegado del Centro INAH, Héctor Castanedo Quirarte, a que se pronuncie en torno a las acciones que lleva a cabo la autoridad estatal en dicha colonia, luego de que todo el Complejo Ferrocarrilero es patrimonio de la nación. “Debe haber una aprobación por parte del INAH y del INBA sobre lo que se quiera hacer en toda esta zona. Hay 3 casas que están en el catálogo del INAH, la 25, y la casa 1 y 2, pero por colindancia todos estamos protegidos y se requiere la aprobación de la autoridad federal”.

Afirmó que los vecinos tienen temor ante tales obras por la afectación a nivel estructural que puedan sufrir sus viviendas, dado que no tienen cimientos, además de la afectación al medio ambiente ante el posible derribo de árboles que incluso ya están marcados. “Con la obra que están haciendo en Servando Canales que están excavando a más de 4 metros se van a caer todos los árboles, por supuesto tiene tapado con hules negros para que nadie vea. Si fuera transparente no hubiera nada qué esconder, queremos que nos informen a todos con detalle qué es lo que se está haciendo y que nos aseguren que nuestras viviendas no se van a dañar”.

Por lo anterior, dijo que los vecinos van a continuar con sus acciones de protesta, por lo que convocan a toda la sociedad de Aguascalientes a unirse a su causa, así como a las asociaciones ambientalistas, por lo que van a tocar puertas a nivel nacional e internacional. “Nosotros no nos oponemos a las mejoras, siempre y cuando se nos entregue la información que solicitamos y se nos demuestre con la opinión de expertos, que no vamos a sufrir daños y que la colonia no se va a venir abajo y que no nos abran puertas de traspatio para dar prioridad a un hotel, porque sería el final de la colonia, como ha ocurrido en otras zonas. Aquí somos una zona exclusivamente habitacional”.