Afirma el delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Aldo Ruiz Sánchez, que los conservadores tienen cooptado a MORENA en Aguascalientes y acusó al vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Herrera, de tener el control de dicho partido en el estado.

En conferencia de prensa donde se refirió a los pleitos internos que tienen los militantes de MORENA a nivel nacional por la dirigencia en el país, hizo votos porque se arreglen sus diferencias y que no llegue a ocurrir como en Aguascalientes, donde se antepusieron intereses personales y económicos, por lo que dicho partido fue cooptado por la clase política conservadora en Aguascalientes “y vimos convertido ya en una ‘chunga’ esa situación, pero lo vemos desde lejos. No nos vamos a meter, a pesar de que nos han venido a pedir que tomemos parte, nosotros estamos al margen”.

En tal sentido, acusó al vocero nacional del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, de ser quien tiene el control ahorita de MORENA en Aguascalientes, cooptado por simpatizantes o colaboradores.

Asimismo, el representante del Gobierno Federal reiteró que los apoyos que se otorgaban a la comunidad científica, estudiantes y demás a través de los fideicomisos a nivel nacional, se harán de manera directa, sin intermediarios y sin opacidad y los recursos serán fiscalizables, además de que estarán atentos a la indicación a nivel central de cómo será la forma de su entrega. “Vamos a hablar con ellos y vamos a ver, pero todavía no queda claro cómo va a ser el mecanismo. Apenas se desaparecieron los fideicomisos y vamos a ver qué es lo que sigue, si se va apoyar la ciencia y la tecnología, pero la real, no la de la salsa de pizza ni las películas de Eugenio Derbez”.

Ruiz Sánchez afirmó que los fideicomisos eran la Caja Grande y no la Chica de los anteriores gobiernos, pues éstos no tenían transparencia, luego de detectarse varios casos tales como el de pensiones a jueces y magistrados con sumas bastante buenas, o para hacer salsa de pizza por 7 millones de pesos e incluso para realizar películas de artistas que no merecen ningún tipo de apoyo. “Eso eran los fideicomisos, no es un invento, ahí están los datos. Muchos de estos fideicomisos venían a caer en la clase política conservadora, esa es la realidad y están muy indignados, pero así como vive el pueblo, tiene que vivir la clase política, que trabajen y no quieran seguir viviendo a expensas del erario”.