Por FRANCISCO VARGAS M.

El joven diestro aguascalentense Fermín Espinosa “Armillita IV” será sometido a una intervención quirúrgica el próximo lunes 22 de enero, debido a la fractura que tiene en el hueso metacarpiano. Lo anterior lo dio a conocer su oficina de prensa a través de un comunicado de prensa que hizo llegar a la fuente especializada, el cual a la letra dice lo siguiente:

“El matador de toros Fermín Espinosa Díaz de León será sometido a una intervención quirúrgica, el próximo lunes 22 de enero de 2024 en la mano derecha, debido a la fractura que sufrió a consecuencia del golpe con la espada el pasado 12 de enero de 2024 en la plaza de Arandas, Jalisco”.

“En un principio se pensó que, dentro de lo malo que supone una fractura, estábamos bien porque no había necesidad de operación; sin embargo, conforme han pasado los días y se ha ido desinflamando la lesión, los dolores no han disminuido y después de otros estudios se determinó que entrar al quirófano era lo que el médico diagnosticaba para dos cosas: lograr que la recuperación en la mano sea lo más rápida posible y, lo más importante, que en un futuro esta fractura no vaya a tener consecuencias en el movimiento.

“Y es que no fue una fractura de un dedo como se llegó a pensar, fue más severa pues es parte del metacarpo que se ubica en la palma de la mano y tiene cinco huesos largos que conectan con los dedos a los que se les llama metacarpianos y uno de ellos fue el que se me fracturó, entonces no sólo fue el dedo sino el hueso completo, así que al final es una fractura importante”, dijo el propio torero.

La operación se llevará a cabo en Aguascalientes y estará a cargo del doctor Ricardo González de Anda, quien es un traumatólogo y ortopedista reconocido, que inclusive ha tenido a su cargo la recuperación de las manos de toreros como Leo Valadez y Juan Pablo Sánchez.

En este momento, Fermín tiene como objetivo recuperarse lo más pronto posible para reanudar la temporada que apenas comenzaba en Arandas. Esta lesión ya le hizo perder a Fermín su compromiso del 13 de enero en Moroleón, Guanajuato; y tampoco podrá cumplir con sus contratos del domingo 21 de enero en Rincón de Romos, Aguascalientes; 25 de enero en Juchipila, Zacatecas; y 2 de febrero en Sombrerete, Zacatecas.

“Armillita IV”, sin embargo, está con toda la actitud para poder regresar a los ruedos en marzo. Hasta aquí el comunicado. (pacovargas_@hotmail.com)