El municipio de Calvillo implementará un operativo especial con la participación de 226 elementos de distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para garantizar la tranquilidad de los visitantes durante la Feria Nacional de la Guayaba, informó el presidente municipal, Daniel Romo Urrutia.

Explicó que ya se realizaron reuniones de coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la corporación municipal, para establecer responsabilidades y espacios de operación de cada institución durante el periodo ferial. Precisó que el dispositivo contará con la participación de las distintas fuerzas de seguridad, así como de bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil, quienes estarán preparados para atender cualquier eventualidad.

Señaló que, aunque se concentrará un número importante de efectivos en la cabecera municipal y en el perímetro donde se desarrollarán las principales actividades de la feria, también se mantendrá la vigilancia en las colonias y comunidades para evitar que el resto del municipio quede desatendido.

Indicó que la estrategia contempla la cobertura de los diferentes recintos donde se realizarán las actividades de la celebración, así como la supervisión de los accesos al municipio y otras zonas de concentración de visitantes.

Anunció que se realizarán operativos del alcoholímetro todos los días de la feria para reducir los riesgos relacionados con la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, llegará a Calvillo una torre de vigilancia facilitada por el Gobierno del Estado, la cual se instalará en el perímetro ferial.