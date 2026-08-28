La producción de vid y vino de Aguascalientes será el eje de la Feria de la Uva 2026, programada del 11 al 13 de septiembre en las inmediaciones del Pabellón del Vino, en Expoplaza. El encuentro contará con la participación de 50 casas vinícolas, además de actividades gastronómicas, culturales y musicales.

De acuerdo con los datos presentados durante el anuncio del programa, Aguascalientes se encuentra entre los cinco principales productores de vid del país. El estado registra más de 14 mil 300 toneladas anuales, dispone de más de mil 200 hectáreas destinadas a este cultivo y cuenta con alrededor de 300 productores.

En cuanto a la industria del vino, se reportaron 25 vinícolas, más de 200 etiquetas con reconocimientos nacionales e internacionales y una producción anual de 15 millones de litros.

Para los tres días de actividades, los organizadores estiman una asistencia cercana a 30 mil personas y una derrama económica superior a los 24 millones de pesos.

Vinos de nueve estados entrarán a concurso

Una de las actividades incorporadas este año será el Primer Concurso de Vinos del Altiplano, en el que participarán 45 vinícolas provenientes de Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

El secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López, informó que el programa estará dirigido a públicos de distintas edades. Entre las presentaciones musicales anunciadas se encuentran Río Roma, el viernes 11 de septiembre, y Benny Ibarra, el sábado 12.

La agenda contempla también catas guiadas y masivas, degustaciones, muestra gastronómica, exhibición de productos y subproductos derivados de la uva, así como áreas comercial y enoturística, un museo de la vid y un espacio destinado a productores de vino.

A estas actividades se sumarán una macroclase de asados, concurso de glotones, pisa de uva, pasarela de vestidos tradicionales y un taller de elaboración de vino. El Instituto Cultural de Aguascalientes tendrá a su cargo distintas intervenciones artísticas.

Una feria con antecedentes desde 1954

La edición de este año incluirá un homenaje a Nazario Ortiz Garza, quien organizó la primera Feria de la Uva en 1954 con el objetivo de impulsar la industria vitivinícola en la entidad.

Durante la presentación, la gobernadora Tere Jiménez se refirió a la relación entre el encuentro, los viñedos locales y los productores.

“Buscamos acercar nuestros viñedos a más personas, abrir nuevos horizontes para nuestros productores, atraer visitantes y mostrar la calidad de las uvas y los vinos del Gigante de México. Hagamos de la Feria de la Uva un motivo más para querer y cuidar a este Aguascalientes que nos llena de vida a través de su generosa tierra”, señaló.

El programa fue dado a conocer durante una rueda de prensa en la Isla San Marcos, con la participación de representantes de dependencias estatales y organizaciones relacionadas con la producción vitivinícola.