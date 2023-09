Las representantes de las asociaciones TERFU, Cultivando Género, Morras Help Morras y GIRE instaron al Congreso del Estado a cumplir con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reformar las leyes en materia de salud y despenalizar el aborto en la entidad. Afirman que, de no hacerlo, los diputados locales podrían incurrir en desacato y ser sujetos a sanciones.

En conferencia de prensa, Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la asociación Cultivando Género, subrayó que la SCJN ha dejado claro que el Congreso de Aguascalientes está obligado a llevar a cabo estas reformas una vez que sea notificado en el periodo ordinario. En caso de incumplimiento, pueden enfrentar sanciones que van desde multas hasta amonestaciones públicas y privadas, e incluso la destitución de los diputados. Esto marca un precedente en la historia, ya que es la primera vez que se señala que el Congreso local no puede ignorar ciertos derechos de las mujeres y personas gestantes, y debe legislar de acuerdo con lo establecido por la Corte.

Asimismo, destacó la necesidad de estas reformas, subrayando que no se trata sólo de la despenalización per se, sino de asegurar que las mujeres y personas gestantes tengan acceso a atención médica segura y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Esto implica la posibilidad de elegir entre clínicas estatales o el acompañamiento de colectivos que han estado apoyando en este tema.

También resaltó la importancia de asignar presupuestos adecuados para garantizar estos servicios y acompañamientos, enfatizando que es responsabilidad del Estado asegurar estos derechos. Además, señaló que el Congreso no debe ver esto como una imposición, sino como una oportunidad para trabajar en leyes que reflejen una perspectiva de género y respeten los derechos humanos.