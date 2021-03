Sobran calificativos para definir lo que el priismo de Aguascalientes expresa de la actitud que asumió el Comité Ejecutivo Nacional, al que acusa de traicionar los fundamentos del partido y de entregar la plaza, imponiendo una serie de decisiones que localmente no tienen explicación, no así a nivel central, en donde se actúa a espaldas de todo interés de la militancia.

Habrá quien suponga que han sido equivocadas las órdenes que dispuso el CEN, que no hubo dolo, pero son tantos los yerros en menos de una semana que resultan inadmisibles, por lo que exigen que el presidente nacional dé la cara y en una asamblea abierta informe qué lo llevó a deshacer lo que había logrado el comité interino que encabezaba el profesor Herminio Ventura, lo cual desencadenó los dislates que tienen lugar.

Como lo declaró Blanca Rivera Río, quien fuera precandidata a la alcaldía de Aguascalientes, el sábado pasado la quisieron obligar a que aceptara una planilla que de última hora integró el Comité Nacional, lo que no aceptó al considerar que era ilógico cambiar un equipo que estaba encarrilado por otro que no conocía, pero aún más lamentable fue que sin avisarle que ya no la registrarían como candidata el mismo CEN optó por otra persona, lo que consideró como una infamia ya que así no se hace política y menos se va a lograr la recuperación de los espacios políticos.

En el curso de la semana pasada se escribieron varias páginas que resumen una actitud ignominiosa, en que el sello principal fue lo atrabancado de las formas empleadas por el dirigente nacional Alejandro Moreno (alias “alito”). Primero fue su decisión de quitarle el mando al presidente interino Herminio Ventura y sin notificación previa nombró a Antonio Lugo, de quien se dijo que su vasta experiencia se basa en que ha sido delegado del CEN en cinco entidades “y contar con una importante trayectoria en el servicio público”.

La primera prueba a la que se enfrentó el nuevo mandamás fue la asamblea de la Comisión Permanente que tuvo lugar el sábado, integrada por poco más de 30 representantes de los sectores y organismos, misma que su función era conocer y en su caso avalar las precandidaturas a diputados locales, las once planillas a las alcaldías y las de representación proporcional (“plurinominales”) de diputados y regidores, pero desde el principio los jóvenes liderados por el hijo de un ex presidente del Comité Estatal mantuvieron su rechazo a todo lo que se presentaba, aduciendo que a ellos no se les entregó el porcentaje a que tenían derecho. Esto motivó que Citlalli Rodríguez González renunciara a la precandidatura a diputada y regresara a su cargo como regidora del Cabildo capitalino.

Más tarde Blanca Rivera Río fue sustituida por la actual diputada federal con licencia Norma Guel Saldívar, quedando registrada ante el Instituto Estatal Electoral como candidata a la alcaldía, que se encargará de encabezar la planilla que impuso el CEN, además fue inscrita en la posición número uno como candidataza a una diputación local por la vía “plurinominal”.

Con todo este despapaye, mal comienza el PRI su andar hacia el 6 de junio, por lo que sólo un milagro hará que gane algunas posiciones de elección directa, debiendo conformarse con las migajas de representación proporcional, algo que es indigno para un partido que pese a la mala dirección conserva una militancia, que podrá ser reducida pero es fiel.

LA OTRA CARA

Mientras los políticos disputan las posiciones que dicen merecer, más de 8,000 niñas y niños de preescolar y primaria dejaron de tener contacto con sus profesores, por lo que el Instituto de Educación de Aguascalientes tiene en marcha un programa que busca su reincorporación.

En un universo de más de 250,000 alumnos de todos los niveles podrá parecer que son pocos los que están en esa situación, pero así fueran menos es necesario que se les vuelva a integrar a las actividades educativas, lo que es posible en la medida que cooperen los padres de familia, que desde marzo de 2020 han tenido que auxiliar a sus hijos en las tareas.

La directora de Educación Básica, Lourdes Carmona Aguiñaga, señaló que las condiciones que prevalecen son atípicas, ya que dejó de haber clases presenciales y en su lugar son a distancia, por lo que se requiere aplicar una dinámica distinta y en la que deben estar plenamente comprometidos alumnos, paterfamilias y docentes para lograr que no se pierda el año escolar.

El asunto está en que dejó de tenerse contacto con más de 8,000 educandos, de los cuales la mayor parte son de kínder y alrededor de 300 su familia ha emigrado a otros estados. En el caso de los que pertenecen a preescolar, se ha encontrado que son cerca de 4,000 los que están en esa situación y una de las causas es porque los padres de familia se encuentran ocupados en su trabajo y no tienen tiempo de ayudarles en las tareas, por lo que han preferido que sus hijos no sigan en el ciclo.

Es una situación que se ha planteado en las reuniones del Consejo Técnico Escolar, al igual de los niños y niñas que tienen problemas socio-emocionales, en función principalmente al confinamiento a que han estado durante varios meses debido a la emergencia sanitaria, por lo que se trabajará con ellos.

De la misma manera, alrededor de 3,700 estudiantes de primaria y secundaria dejaron de tener contacto con sus maestros, por lo que en cada escuela se hace el esfuerzo de conocer su situación en espera que vuelvan a ser parte del grupo, lo que va a exigir una mayor atención para ponerlos al corriente.

Lourdes Carmona hizo mención que mediante un trabajo que llevó a cabo la Secretaría de Educación Pública (SEP) se cruzó información con otros estados, detectándose que 300 estudiantes de Aguascalientes, con lo que se perdió comunicación, se encuentran inscritos en otras entidades, por lo que aquí lo importante es que no frustraron su formación, aunque el ideal es que avisen que va a desplazarse para darlos de baja, lo que pueden hacer con el personal administrativo y si no lo hay con los maestros.

Es indudable que las condiciones que se registran a raíz de la pandemia exige un mayor esfuerzo para todos, pero hay que seguir haciéndolo en espera que pronto se vuelva a clases directas y los niños y jóvenes retomen el rol que les corresponde, de acuerdo a su edad y grado en que estudian, relación con sus compañeros y maestros que es muy importante en su formación.

.

A DOS FUEGOS

Los comerciantes ambulantes se encuentran sujetos a la extrema vigilancia de los inspectores de reglamentos municipales y de los llamados “guardianes sanitarios”, por lo que lo que a unos les parece normal para otros es motivo de multa y hasta de clausura. Dicen que donde son varios los meneadores se echa a perder el atole, por lo que los hombres y mujeres que diariamente salen a ganarse unos pesos pueden terminar el día con una infracción y hasta con el cierre del negocio, bajo el pretexto de que no cumplen con las normas sanitarias. Naturalmente que la salud de todos es vital, pero hay formas de hacerles ver a los vendedores cuando hay alguna falta sin necesidad de obligarlos a pagar una sanción, aunque tal parece que a algunos de esos verificadores o interventores les agrada ser los “malos” de la película, por lo que sin escuchar explicaciones proceden a redactar la boleta. Se podrán escapar de uno pero no de otro, esa es la realidad en que están sumidos.

PÉRDIDA

Hablando de fuego, la Humanidad se esfuerza por investigar si hay vida en Marte y en otros planetas pero por siglos no ha sido capaz de encontrar una fórmula que permita combatir las conflagraciones. Grandes extensiones de bosques y maleza se pierde cada año en varias regiones del mundo, combatiéndose con los mismos métodos que por décadas son sólo hasta apagarlo, pero no hacerlo rápidamente. Hay zonas más propicias que otras, como California, Portugal, España, Brasil y naturalmente México, donde no sólo se perjudica la flora y la fauna sino que en las zonas urbanas arden viviendas, fábricas e industrias, sin que se logre acabar con las llamas. Así como hubo quienes inventaron el uso de la pólvora con fines bélicos, deberían dedicar parte de su tiempo a investigar cómo luchar contra este problema tan antiguo como la propia Humanidad.