Feliz Navidad para burócratas federales

Los 18 mil trabajadores al servicio del Gobierno Federal en Aguascalientes recibirán durante el cierre de 2026 un incremento en la prestación de vales de despensa, que alcanzará los 15 mil 300 pesos, además del aguinaldo equivalente a 40 días de salario, informó Normando López Meixueiro, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en Aguascalientes.

El dirigente sindical explicó que estos beneficios son resultado de las gestiones realizadas por la dirigencia nacional de la FSTSE ante el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en favor de la base trabajadora.

Detalló que la medida de fin de año correspondiente a 2026 contempla vales de despensa por 15 mil 300 pesos, cantidad que representa un incremento de 400 pesos respecto a los 14 mil 900 pesos entregados durante 2025. Esta prestación se cubrirá en una sola exhibición a partir de diciembre y está dirigida al personal operativo en activo. En cuanto al aguinaldo, precisó que corresponderá a 40 días de salario o de la base de cálculo aplicable, cuyo pago comenzará a partir de este 10 de noviembre, de acuerdo con el decreto publicado el pasado 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

López Meixueiro señaló que la representación sindical permanecerá atenta al cumplimiento de las disposiciones y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda, a fin de garantizar que las prestaciones sean entregadas en tiempo y forma a los trabajadores.