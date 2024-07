Mario Abner Colina Agencia Reforma

RÍO DE JANEIRO, Brasil. -Al pensar en el Club Necaxa, equipo de futbol en México del que se convirtió en copropietario en una inversión sorpresiva, el actor Ryan Reynolds ve oportunidades e historias. Y promete respeto.

«A los fans del Necaxa les diría, primero, que me disculpen por Rob (McElhenney, comediante y su socio en sus negocios deportivos)», comienza con humor, en entrevista.

«No, no», rectifica la superestrella hollywoodense, emocionada. «Sólo estamos emocionados por aprender y observar, no intervenir o empujar cosas. Queremos aprender todo lo que podamos del equipo, la liga, la ciudad (Aguascalientes), de todo».

El canadiense de 47 años llega a los «Rayos» con experiencia como mandamás de un club de balompié. En 2000 compró la escuadra galesa Wrexham, actualmente en la tercera división británica, e hizo explotar su popularidad.

Para impulsarla produjo el documental Welcome to Wrexham, ganador de 5 Emmys, que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. El proyecto va por su cuarta temporada.

Con el Necaxa, cuya época dorada fue en los 90 con jugadores como Alex Aguinaga y Ricardo Pelaez, el intérprete del antihéroe Deadpool tiene una idea similar. De entrada, está en producción la docuserie Welcome To Necaxa, que llegará a Disney+.

«Observo este deporte en México y pienso que es crucial, importante para su cultura. No pretendo ser un representante de la cultura mexicana, sólo sé que cuando ves una pasión así quieres contar esas historias.

«Mi trabajo no será transformar nada. Mi trabajo es contar esta historia, y es un privilegio (hacerlo) en esa liga en particular, en ese país, México. El futbol, como yo lo llamo, aunque algunos le dicen soccer, es algo élite y las historias se están cayendo de los árboles ahí».

El Necaxa, con 100 años de vida fundado por electricistas, también tiene como copropietaria a Eva Longoria, estrella de la serie Esposas Desesperadas (Desperate Housewives) que fue, según medios estadounidenses, fue el imán para que Reynolds llegara al club.