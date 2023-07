En días recientes, se cumplió el quinto aniversario de la formación de la Bolsa Institucional de Valores. Hace tan sólo cinco años, festejábamos el nacimiento de competencia en el sector bursátil de nuestro país. Gracias a esto, se rompieron 45 años en los cuales la Bolsa Mexicana de Valores navegaba como la única concentradora de fondos bursátiles en el país.

En su momento, festejábamos esta nueva herramienta de inversión en el país, la cual se veía como un instrumento indispensable para contribuir al impulso del crecimiento del mercado y del sector financiero.

También visualizábamos una mayor oferta para las empresas, para que se incorporen y aprovechen las ventajas que brinda un mercado de valores, de la mano del capital privado e innumerables opciones de financiamiento.

Al cabo de algunos años, ¿podríamos celebrar el cumplimiento de estos objetivos? No del todo. Indaguemos.

Primero, se debe partir del hecho de que no se ha logrado consolidar como una verdadera y real competencia para la BMV. Cuando BIVA inició operaciones, hace cinco años, había ocho empresas enlistadas más de las que tenemos hoy en día, 139 emisoras. La plaza bursátil se enfrentó a un periodo no sólo de falta de Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de acciones, sino también a la solicitud de empresas que han decidido salirse o deslistarse de la Bolsa de valores, argumentando que sus valuaciones no son correctas y al poco apetito de los inversionistas.

Con base en estos números, el objetivo se encuentra sumamente lejos de la meta que la misma BIVA se fijó para los primeros cinco años: Lograr cincuenta incursiones de nuevas empresas, además de incrementar en un 50% el volumen de operación del mercado de valores.

El importe de las transacciones operado diariamente pasó de alrededor de 16 mil millones de pesos a finales de 2018 a aproximadamente 22 mil millones de pesos actualmente, lo que representa un incremento superior al 40%.

Si bien es cierto que debemos entender que actualmente se viven tiempos complejos en el país. El menor crecimiento al que estaremos sujetos, y la constante incertidumbre sembrada por parte del Gobierno Federal, ha ocasionado el incremento en la aversión al riesgo de muchos inversionistas, tanto nacionales como internacionales.

Sin embargo, a pesar de la disminución de requisitos para cotizar en bolsa, no se ha despertado el suficiente apetito que logre atraer a los inversionistas a esta nueva plataforma. Los tiempos adversos, de una u otra forma, siempre estarán presentes; aquí nace la valía de una bolsa que logre atraer capital a pesar de la realidad que se viva.

En segundo lugar, y derivado del primero, vemos cómo la imposibilidad de aumentar los jugadores del mercado de valores ha ocasionado que estos simplemente se hayan dividido. La repartición del pastel actual, no ayuda en lo absoluto a las necesidades que tiene el país.

Sería absurdo negar que muchas inversiones fueron desviadas a la nueva bolsa de valores, con el objetivo de aumentar su operación, trayendo consigo, únicamente, un mayor costo.

Este costo viene ocasionado por una mayor plataforma de implementación, mantenimiento, funciones operativas, vigilancia. Muchas de las perjudicadas son las casas de bolsa, que además de esto, desembolsan una doble membresía para operar.

Una de las cosas positivas que se han concretado, es la colocación de emisiones de deuda por más de 50 mil millones de pesos.

Desde cualquier perspectiva, la competencia siempre ayudará a mejorar y perfeccionar un determinado sector. El problema viene cuando las expectativas anunciadas se encuentran muy lejanas a la realidad. Las ambiciosas metas trazadas por la BIVA, han ocasionado que se encuentre muy por debajo de lo proyectado.

Sólo el tiempo nos dirá si la incursión de una nueva bolsa de valores en México era la vía más eficiente para aumentar la capacidad de captación de emisoras, así como incrementar el número de estas; esto nos beneficia a todos.

Un ejemplo: en México, sólo el 42% del Producto Interno Bruto está referenciado a la Bolsa Mexicana de Valores, esto según datos de la Federación Mundial de Valores. Dicha proporción, dista mucho del 100% que representa para países desarrollados como Japón o Estados Unidos.

OVERTIME

Como lo esperaban todos los mercados financieros, la Reserva Federal decidió, el día de ayer, realizar el último, así se anticipa, incremento en su tasa de referencia, para posicionarla en un rango de 5.25-5.50%. Esto la sitúa en su rango más alto en los últimos 22 años. En la siguiente edición de esta afamada colaboración, ahondaremos en el tema.

